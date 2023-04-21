Купить «киевский метеорит» уже предлагают ушлые аферисты. Цена - от 8000 до 60 000 грн

Главное: Ушлые мошенники уже продают якобы куски упавшего под Киевом метеорита. Это при том, что официально еще никто не подвердил, что упал именно метеорит, до сих пор высказывались лишь версии и предположения.

Детали: На сервисах объявлений в Киеве появились сообщения о продаже якобы кусочков метеорита, который мог упасть позавчера под КИевом. Где именно были найдены кусочки — не пишут. Одно из объявлений сопровождается темным фото некого камня, сделанным на вспышку.

В одном из объявлений цена — 20 тысяч, в другом — почти 64 тысячи гривен. Почему авторы объявлений считают, что нашли именно метеорит, а не обычный камень — в тексте не говорится.

Также появились и шуточные объявления. Так, в одном из объявлений продают «метеорит, приносящий фарт». «Не рекомендую покупать у кого кот, потому что наш вырос до метра в длину и стал ходить в туалет на улицу. Я скинул 25кг, а жена бросила курить. В доме стало гораздо теплее», — шутит автор объявления.