На Солнце зафиксировали кое-что необычное

Главное: Водопады плазмы заметили на Солнце. Их зафиксировал аргентинский астрофотограф.

Детали: Аргентинский астрофотограф Эдуардо Шабергер Пупо зафиксировал на Солнце настоящие водопады плазмы. Об этом пишет издание Space.

Эксперт заявил, что запечатлел полярный корональный протуберанец.

Он пояснил: «Вблизи полюсов нашей звезды магнитные поля намного сильнее, поэтому возникают такие явления из падающей плазмы, названные учеными плазменные водопады. На самом деле плазма не находится в свободном падении, поскольку она находится под действием магнитного поля, которое и привело к ее выбросу».

Сообщается: «Скорость движения плазмы вниз к поверхности составляет примерно 36 тысяч километров в час. Эта скорость намного выше, чем должна двигаться плазма в магнитном поле. Пока неизвестно, почему так происходит».

По его словам, данные потоки также могут врезаться в Землю и вызвать геомагнитную бурю.

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