Озвучена цифра погибших с начала войны в Украине детей

Главное: В Украине с начала войны погибли 467 детей. Больше всего пострадало детей в Донецкой, Харьковской. Киевской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Луганской, Днепропетровской областях.

Детали: По состоянию на утро 4 апреля 2023 года в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ погибли 467 детей, более 944 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 448, Харьковской — 275, Киевской — 127, Херсонской — 94, Запорожской — 88, Николаевской — 85, Черниговской — 68, Луганской — 66, Днепропетровской области — 66.

В тему: Жертвами войны в Украине в марте стали 178 мирных жителей.