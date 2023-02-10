Новая массовая дроно-ракетная атака на Украину: 17 прилетов за час в Запорожской области

Главное: Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Есть прилеты в Харькове, Запорожской, Хмельницкой и Днепропетровской области.
Детали: Ночью РФ предприняла атаку дронами и ракетами по воточным регионам Украины.
В Запорожской области сегодня ночью было 17 ракетных прилетов в течение часа — это самая большая атака на город с февраля прошлого года.
В Харькове зафиксировали около 10 ударов по критической инфраструктуре.
Также прилетело в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области.
В Днепропетровской области все запущенные дроны сбили. Но россияне не успокоились и выпустили по городу ракеты — есть попадание в объект инфраструктуры. Сообщают о значительных разрушениях.