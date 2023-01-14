Россия нанесла новый ракетный удар: много погибших в результате попадания по дому в Днепре, пострадала инфраструктура в 6 областях

Главное: Сегодня Россия нанесла очередной мощный ракетный удар по Украине. В результате есть попадания по объектам инфраструктукры и по жилому дому в Днепре, где много погибших и раненых
Детали: В результате сегодняшней ракетной атаки есть попадание в жилой дом в Днепре: 5 погибших, 60 раненых. Об этом сообщил глава ОВА Резниченко. Пострадали 12 детей. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге в результате попадания по частному сектору один человек погиб, еще один получил ранения.
В Киевской области повреждены 28 жилых домов.
Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.
Вместе с тем ДТЭК сообщает, что одна украинская ТЭС прекратила производство электроэнергии. Еще одна подверглась обстрелу.
В целом, следующие дни в энергетике будут трудными, предупредил глава Минэнерго Герман Галущенко. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. По его словам, сегодня есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.
Главком Валерий Залужный подвел итоги сегодняшним ракетным атакам по Украине. По его словам, с утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже Россия применила крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования «Калибр», управляемые авиационные ракеты Х-59 — по объектам критической инфраструктуры Украины.
Всего было 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты.