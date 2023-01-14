Россия нанесла новый ракетный удар: много погибших в результате попадания по дому в Днепре, пострадала инфраструктура в 6 областях

Главное: Сегодня Россия нанесла очередной мощный ракетный удар по Украине. В результате есть попадания по объектам инфраструктукры и по жилому дому в Днепре, где много погибших и раненых

Детали: В результате сегодняшней ракетной атаки есть попадание в жилой дом в Днепре: 5 погибших, 60 раненых. Об этом сообщил глава ОВА Резниченко. Пострадали 12 детей. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге в результате попадания по частному сектору один человек погиб, еще один получил ранения.

В Киевской области повреждены 28 жилых домов.

Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.

Вместе с тем ДТЭК сообщает, что одна украинская ТЭС прекратила производство электроэнергии. Еще одна подверглась обстрелу.

В целом, следующие дни в энергетике будут трудными, предупредил глава Минэнерго Герман Галущенко. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. По его словам, сегодня есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.