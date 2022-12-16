В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T

Главное: Алексей Резников поблагодарил главу оборонного ведомства Германии Кристину Ламбрехт за «новые возможности» для Украины. Он, в частности, намекнул на поставки новых комплексов IRIS-T.

Детали: Украинский народ будет продолжать сопротивление российской агрессии вне зависимости от количества ракет, запущенных захватчиками. Об этом написал министр обороны Алексей Резников в Twitter в пятницу, 16 декабря.

«Сколько бы ракет не запустили российские оккупанты, нас не сломать и не запугать. Украинская армия знает, как защитить наше небо», — написал Резников.

Он также поблагодарил главу оборонного ведомства Германии Кристину Ламбрехт за «новые возможности» для Украины.

Резников не уточнил, какие именно возможности он имел в виду, однако сопроводил свою публикацию фотографией цветов ириса в цветах украинского флага, вероятно намекая на возможную передачу Германией Украине новых систем противовоздушной обороны IRIS-T.

В тему: США пообещали Украине новые системы ПВО.