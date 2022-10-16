Американский политик пиарит себя при помощи... порно со звездой фильмов для взрослых Николь Сейдж

Главное: Кандидат в Конгресс США опубликовал предвыборное порновидео со своим участием. Напарницей политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж.

Детали: Кандидат в Конгресс США от штата Нью-Йорк Майк Иткис решил сделать порно своим предвыборным оружием. В разгар предвыборной кампании он опубликовал порновидео со своим участием. Напарницей политика в откровенных сценах стала звезда фильмов для взрослых Николь Сейдж. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

С помощью 13-минутного ролика Иткис хочет привлечь внимание к своей политической программе, которая предполагает декриминализацию секс-услуг.

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