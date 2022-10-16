В Киеве продают квартиру в формате «Пшонка-стайл». Недорого

Главное: В Киеве за 280 тысяч долларов продается квартира «Пшонка-стайл». Есть версия, что хозяин уезжает из Украины.

Детали: В Киеве за 280 тысяч долларов продается квартира в формате «Пшонка-стайл». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Объявление собрало несколько сотен комментариев на Facebook. Пользователи предположили, что хозяин уезжает из Украины.

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