На Харьковщине задержали охотников за HIMARS

Главное: В Харьковской области сотрудники СБУ задержали местных жителей, которые работали на врага. Они передавали данные о ВСУ и «охотились» за системами HIMARS.
Детали: В Харьковской области обезвредили сеть российских агентов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Шпионы сотрудничали с российской военной разведкой, более известной как ГРУ. Предатели собирали и передавали оккупантам информацию о дислокации ВСУ и техники, корректировали вражеский огонь и пытались установить местонахождение систем HIMARS.
Организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную».
Предатели согласились сотрудничать с РФ из-за идеологических соображений и обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также шпионы получали денежное вознаграждение.
Один из агентов в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою «деятельность». При этом его сын военнослужащий ВСУ.
СБУ задержала шпиона, остававшегося на подконтрольной Украине территории. Ему объявили подозрение за государственную измену (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
В тему: Бойцы ВСУ научилась обманывать охотников на HIMARS.