На Харьковщине задержали охотников за HIMARS

Главное: В Харьковской области сотрудники СБУ задержали местных жителей, которые работали на врага. Они передавали данные о ВСУ и «охотились» за системами HIMARS.

Детали: В Харьковской области обезвредили сеть российских агентов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Шпионы сотрудничали с российской военной разведкой, более известной как ГРУ. Предатели собирали и передавали оккупантам информацию о дислокации ВСУ и техники, корректировали вражеский огонь и пытались установить местонахождение систем HIMARS.

Организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они сформировали пул информаторов из круга знакомых и друзей, которых использовали «в темную».

Предатели согласились сотрудничать с РФ из-за идеологических соображений и обещаний «высоких должностей» в случае оккупации региона. Также шпионы получали денежное вознаграждение.

Один из агентов в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою «деятельность». При этом его сын военнослужащий ВСУ.

СБУ задержала шпиона, остававшегося на подконтрольной Украине территории. Ему объявили подозрение за государственную измену (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 УКУ) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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