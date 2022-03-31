Число жертв от ракетного удара по зданию Николаевской ОГА увеличилось

Главное: В результате ракетного удара по зданию Николаевской ОГА погибли 20 человек. Тела 19 погибших достали из-под завалов, один пострадавший скончался в больнице.

Детали: Число жертв ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации возросло до 20. Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что спасатели достали из-под завалов здания 19 тел, еще 1 человек умер в реанимации. Спасательная операция продолжается.

В тему: Момент ракетного удара по зданию Николаевской ОГА попал на видео.