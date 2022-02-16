На Николаевщине фура на полном ходу протаранила колонну военных грузовиков

Главное: В Николаевской области автомобиль DAF врезался в колонну военных грузовых машин. Пострадал военнослужащий, повреждены три военных машины.

Детали: 15 февраля на автодороге Одесса-Мелитополь, вблизи поворота на с. Луч Николаевской области, водитель автомобиля DAF совершил выезд с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков. Как сообщает «Укринформ», в результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил военнослужащий 2003 года рождения, стоявший впереди одной из машин.

Также три военных автомобиля получили механические повреждения.

Как сообщает «Новости N», по предварительной информации, 64-летний водитель зерновоза DAF уснул за рулем.

Издание также публикует фото с места происшествия.

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