У здания Офиса президента Украины заметили полуголую женщину с ребенком

Главное: Женщина с ребенком разделась перед зданием Офиса президента Украины. Как выяснилось, таким образом движение Femen потребовало от Владимира Зеленского отменить приказ об обязательном воинском учете для женщин.

Детали: Активистка движения Femen с ребенком разделась у Офиса президента Украины. Как сообщается на официальном сайте организации, таким образом она выступила против приказа об обязательном воинском учете для женщин.

На опубликованных фотографиях видна женщина без верхней одежды с англоязычными надписями «женщина» и «война» на теле. Между словами стоит перечеркнутый знак «равно».

По мнению представителей организации, женщины должны участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно.

При этом на спине у нее написано «руки прочь от женщин».

Позже к ней подошли охранники и дали одежду.

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