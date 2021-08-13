В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок

Главное: На посетителя супермаркета Varus в районе Ингулец в Кривом Роге упала подвесная конструкция, установленная после реконструкции магазина.

Детали: 12 августа в одном из супермаркетов Кривого Рога обвалился потолок. Как сообщает УНИАН, судя по фотографиям с места событий, обрушилась подвесная конструкция в мясном отделе.

По данным соцсетей, происшествие случилось в магазине Varus. В результате пострадал один из покупателей, его увезли в больницу с подозрением на травму спины.

По словам представителя магазина Александра Шутя, упавшая конструкция была установлена в начале года во время ремонта. «Она была установлена в январе 2021 года после реконструкции. Это современный магазин с обновленным дизайном, частью которого является эта подвесная конструкция. Подрядчик устанавливал ее на потолке с соблюдением всех действующих строительных требований и норм безопасности», — рассказал он в комментарии «Днепр вечерний», добавив, что пострадавшему человеку оказали необходимую помощь.

«Администрация супермаркета настояла на проверке состояния его здоровья в медицинском учреждении и оплатила экстренные расходы. Госпитализация и лечение не понадобились. Медики убедились, что здоровью посетителя ничего не угрожает, и он на следующий день вышел на работу», — заключил Шуть.

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