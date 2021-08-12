Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу

Главное: Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге прямо на ходу. Злоумышленники за день похищали от 5 до 30 тонн минеральных удобрений и угля.

Детали: Банда злоумышленников занималась хищениями грузов из товарных поездов Приднепровской железной дороги, находившихся на железнодорожной станции или прямо во время движения товарного поезда. Как сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции Украины, в ходе расследования было установлено, что преступную организацию создал 34-летний житель Запорожской области.

В нее входили три преступные группы, к деятельности которых были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В целом около 40 человек.

В течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали среди населения смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Кроме того, установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым «смотрящим».

В результате расследования было установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Организатору и 15 активным участникам преступной организации сообщили о подозрении по статьям о создании преступной организации и краже. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

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