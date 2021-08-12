Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу

Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу

Александр Панько
12.08.21 12:57
278
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу

Главное: Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге прямо на ходу. Злоумышленники за день похищали от 5 до 30 тонн минеральных удобрений и угля.

Детали: Банда злоумышленников занималась хищениями грузов из товарных поездов Приднепровской железной дороги, находившихся на железнодорожной станции или прямо во время движения товарного поезда. Как сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции Украины, в ходе расследования было установлено, что преступную организацию создал 34-летний житель Запорожской области.

В нее входили три преступные группы, к деятельности которых были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В целом около 40 человек.

В течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали среди населения смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Кроме того, установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым «смотрящим».

В результате расследования было установлено и задокументировано около 30 фактов преступной деятельности.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Организатору и 15 активным участникам преступной организации сообщили о подозрении по статьям о создании преступной организации и краже. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

В тему: 10 мая 2021 года неизвестный вор украл в поезде Одесса-Ковель сумку народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.

Тэги: ограбление, кража, поезд, Запорожская область, минеральные удобрения, железная дорога, уголь, криминал, хищение, новости Украины

Комментарии

Статьи

12.08.21 09:24

«Динамо» – «Минай»: просто и красиво

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Интернет тела: о рисках IоB технологии
12.08.21 10:44

Интернет тела: о рисках IоB технологии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.08.21 13:57

На Запорожье женщина практически сожгла себя заживо
12.08.21 13:46

Ад на Земле: NASA опубликовало спутниковую карту пожаров
12.08.21 13:24

В России установлен страшный антирекорд смертности от коронавируса
12.08.21 13:18

Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
12.08.21 13:01

В Крыму затопило главную трассу полуострова
12.08.21 12:19

Одесская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину
12.08.21 12:12

Штамм Дельта добрался до еще одной области Украины
12.08.21 12:06

В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
12.08.21 11:59

Финские ученые утверждают, что обнаружили захоронение небинарного викинга
12.08.21 11:55

В Запорожской области освящен новый храм УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 19:00

Главные новости за 11 августа 2021 года
11.08.21 14:40

Кабмин в очередной раз продлил карантин в Украине
11.08.21 13:59

Осенью большинство украинцев начнут платить за электроэнергию меньше
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
10.08.21 20:18

Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 13:31

50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
Фото и Видео
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
В Карпатах корова купалась в бассейне вместе с туристами
Появилось видео, как в Японии корабль переломало пополам
Появилось видео, как в Японии корабль переломало пополам
Минкульт решил наказать организаторов дрифта на Софиевской площади рублем
Минкульт решил наказать организаторов дрифта на Софиевской площади рублем
В Китае перевернулся плот с рыбаками – есть погибшие
В Китае перевернулся плот с рыбаками – есть погибшие
Появилось видео, как Байден заблудился на лужайке Белого дома
Появилось видео, как Байден заблудился на лужайке Белого дома
Месси официально представили в Париже – аргентинец взял себе необычный номер
Месси официально представили в Париже – аргентинец взял себе необычный номер
Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
Утренний дрифт в центре Киева получил неожиданное продолжение вечером
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.