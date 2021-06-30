Спасатели не могут потушить свалку под Тернополем

Главное: В Малашевцах близ Тернополя загорелась свалка. Площадь пожара ориентировочно составляет 100 кв. м.

Детали: 29 июня в селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины Тернопольского района Тернопольской области возник пожар мусора на полигоне твердых бытовых отходов на площади около 100 кв. м. Как сообщается на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, глубина залегания мусора в очаге пожара может достигать 10 метров.

Также на месте происшествия работают два трактора и самосвал, осуществляющие просыпку отсевом очагов пожара.

К тушению пожара привлечены 4 единицы техники и 16 человек личного состава ГСЧС, а также 5 единиц вспомогательной техники коммунальных и других служб. Организована бесперебойная подача воды на тушение путем ее подвоза.

В тему: 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом вспыхнул масштабный пожар. По завершении тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия «Збиранка».

Одной из причин обвала могло стать большое количество воды, которую вылили пожарные во время тушения.

1 июня того же года свалка была закрыта.