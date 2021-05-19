В Киеве «Мерседес» почти полностью провалился под размытый асфальт

Главное: В результате сильного дождя с грозой, которые накрыли Киев, в столице произошло несколько ЧП. В одном из них крутой «Мерседес» практически полностью провалился под размытый асфальт.

Детали: В Киеве прошел сильный дождь с грозой. Из-за этого в городе начались ЧП. Об этом пишет dtp.kiev.ua.

«ЧП после дождя в Киеве на подоле на улице Ильинская 8: разверзся асфальт, почти провалился Мерседес», — говорится в подписи к фотографии.

Для оказания помощи на место выехали спасатели Карс.

В тему: В феврале нынешнего года в результате провала асфальта в Киеве на улице Петропавловская было ограничено движение транспорта.