«Кормить свиней не собираюсь...» В криворожской школе разгорелся скандал из-за переписки в родительском чате

Главное: В криворожской школе родители некоторых детей не смогли выделить требуемую родительским комитетом сумму на подарок учительнице. В итоге в учебном заведении разгорелся нешуточный скандал.

Детали: В Кривом Роге в школе № 1 родители поскандалили из-за подарка учительнице на 8 марта. Одна из мам 11-классников назвала тех, кто не сдал деньги, «малообеспеченными» и «свиньями».

Родительская переписка из чата, которую выложили в Сети, шокировала общественность.

Как уточняется, ученики 11 класса готовили подарок для учительницы — телевизор. На это собирали по 250 гривен с человека. Оказалось, не все смогли выделить такую сумму из семейного бюджета на подарок педагогу. Некоторых из родителей, «тех, кто сдал» это возмутило.

«Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с „малообеспеченными“. Как-то их слишком много. Я за отдых и любой „кипишь“ детей нормальной половины класса. А кормить „свиней“ и их спонсировать не собираюсь», — написала мать одного из детей класса.

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