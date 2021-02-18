Названа цена самой дорогой собаки-пастуха в мире

Главное: Собаку-пастуха продали за рекордные деньги. Произошло это в Великобритании.

Детали: В Великобритании за рекордные деньги продали собаку-пастуха. Это бордер-колли по кличке Ким.

Как сообщает портал Guinness World Records, на онлайн-аукционе Farmers Marts, который состоялся пару недель назад, 3 февраля, за животное заплатили 28 455 фунтов стерлингов (38 893 долларов).

Сами торги состоялись за день до того, как псине исполнился один год.

Хозяин собаки при этом утверждает, что ее интеллект соответствует уровню развития трехлетнего животного. Она уже имеет опыт работы на пастбище с овцами.

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