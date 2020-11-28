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Фото-Новости > На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра

На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра

Александр Панько
28.11.20 13:27
269
На берег греческого острова выбросило тушу неизвестного монстра

Главное: Жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа.

Детали: После сильного шторма, продолжавшегося несколько дней, жители греческого Крита обнаружили на северном побережье острова останки неизвестного существа. Как сообщает The Sun, оно напоминает небольшого бегемота.

После опубликования соответствующего фото в соцсетях ползователи предположили, что речь идет о мертвой собаке, свинье или тюлене.

В то же время эксперт из Музея естествознания Крита Петрос Лимперакис считает, что останки принадлежат барсуку, потерявшему шерсть и раздувшемуся после долгого пребывания в воде.

Установить истину поможет генетическая экспертиза.

Останки загадочного существа, найденные на побережье Крита

Останки загадочного существа, найденные на побережье Крита

Останки загадочного существа, найденные на побережье Крита

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тэги: мир, собака, море, наука, Греция, монстр, Крит, берег, чудовище

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