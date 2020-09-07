В Киеве из окна высотки выпала женщина. Спасти ее не удалось

Главное: В Киеве на улице Ревуцкого произошла трагедия. Там из окна выпала женщина и скончалась на месте.

Детали: Сегодня, 7 сентября, днем в Киеве на улице Ревуцкого женщина выпала из окна жилого дома. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом информирует «Киев оперативный» на своем Telegram-канале.

«Только что на Ревуцкого, 5, женщина выпала из окна. К сожалению, помощь врачей уже не понадобилась», — говорится в сообщении.

В настоящее время, сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

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19 июня в самом сердце Киева из окна 4 этажа выпрыгнула женщина с ребенком.