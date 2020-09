«Разоружите полицию»: в США протестующие нанесли крупный ущерб знаменитому особняку Элвиса Пресли

Главное: Вандалы обрисовали бывший особняк Элвиса Пресли в Мемфиссе лозунгами движения Black Lives Matter. На его восстановление необходимо потратить $150 тыс.

Детали: Активисты движения Black Lives Matter изрисовали баллончиками с краской поместье Грейсленд в городе Мемфис (штат Теннесси, США), известный тем, что ранее там жил легендарный певец и актер Элвис Пресли. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, вандалы оставили надписи BLM, No Justice No Peace («Нет справедливости — нет мира»), Defund the police («Разоружите полицию»), а также призывы к сотрудникам правоохранительных органов ответить за смерти чернокожих.

По предварительным оценкам, после этого ремонт Грейсленда обойдется в $150 тыс.

Также в Мемфисе был поврежден амфитеатр под открытым небом Levitt Shell, в котором Пресли давал свой первый платный концерт.

Грейсленд — выстроенное в 1939 году в колониальном стиле поместье в Мемфисе, США. Известно главным образом как дом американского певца и актера Элвиса Пресли. Он называл Грейсленд единственным местом, где он хотел бы жить.

За ним располагается могила Элвиса и его родителей.

На данный момент поместье открыто для всех желающих в качестве музея легенды мировой музыки.

В тему: Вначале лета в результате личного распоряжения мэра округа Колумбия на дороге, которая выходит на Белый дом, была нанесена огромная желтая надпись Black Lives Matter.

11 июня в американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) разъяренная толпа снесла памятник мореплавателю Христофору Колумбу.

Массовые протесты в американском Миннеаполисе, вспыхнувшие из-за убийства полицейскими-расистами чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда 25 мая, переросли в жестокие беспорядки по всей стране.