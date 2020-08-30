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Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру

Александр Панько
30.08.20 12:29
803
Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру

Главное: На востоке Канады рыбаки выловили странную глубоководную рыбу. Оказалось, что это носатая химера.

Детали: Канадские рыбаки выловили вблизи города Темплмен носатую химеру. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, редкая рыба попала в сети, раставленные в заливе Бонависта на северо-востоке Ньюфаундленда. Как рассказал один из рыбаков, Гарри Гудьер, ни он, ни члены его команды никогда прежде не видели ничего подобного.

«Оно выглядело так, будто у него есть крылья, а его нос — он был словно резиновый», — рассказал моряк, добавив, что принял существо за утконоса. Однако его длина составляла около метра, тогда как утконосы не превышают 50 сантиметров.

На берегу он показал странный улов сотрудникам местного рыбкомбината, но и они не сумели его идентифицировать. И лишь опубликовав фотографии попавшейся ему рыбы в Facebook, Гудьер узнал, что это носатая химера — хрящевая рыба с ядовитым шипом на спине.

«Из-за ее глубоководной среды обитания мы почти ничего не знаем ни о ее биологии, ни о ее жизни или поведении», — объяснила морской биолог Кэролин Мири.

Носатая химера, выловленная канадскими рыбаками

Носатая химера, выловленная канадскими рыбаками

Носатая химера, выловленная канадскими рыбаками

Носатые химеры, или ринохимеровые — семейство хрящевых рыб отряда химерообразных. Внешне напоминают других представителей отряда, однако имеют длинное заостренное или веслообразное рыло. Рыло содержит большое количество нервных окончаний, помогающих этим химерам в поиске добычи, такой как небольшая рыба. Представители семейства несут на спине ядовитый шип, используемый для обороны. Встречаются в морях тропического и умеренного пояса на глубинах более 200 метров. Длина в зависимости от вида от 60 до 140 см.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

Тэги: рыбак, мир, существо, рыба, Канада, монстр, улов, берег, носатая химера

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