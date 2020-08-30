Канадские рыбаки случайно словили настоящую химеру

Главное: На востоке Канады рыбаки выловили странную глубоководную рыбу. Оказалось, что это носатая химера.

Детали: Канадские рыбаки выловили вблизи города Темплмен носатую химеру. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, редкая рыба попала в сети, раставленные в заливе Бонависта на северо-востоке Ньюфаундленда. Как рассказал один из рыбаков, Гарри Гудьер, ни он, ни члены его команды никогда прежде не видели ничего подобного.

«Оно выглядело так, будто у него есть крылья, а его нос — он был словно резиновый», — рассказал моряк, добавив, что принял существо за утконоса. Однако его длина составляла около метра, тогда как утконосы не превышают 50 сантиметров.

На берегу он показал странный улов сотрудникам местного рыбкомбината, но и они не сумели его идентифицировать. И лишь опубликовав фотографии попавшейся ему рыбы в Facebook, Гудьер узнал, что это носатая химера — хрящевая рыба с ядовитым шипом на спине.

«Из-за ее глубоководной среды обитания мы почти ничего не знаем ни о ее биологии, ни о ее жизни или поведении», — объяснила морской биолог Кэролин Мири.

Носатые химеры, или ринохимеровые — семейство хрящевых рыб отряда химерообразных. Внешне напоминают других представителей отряда, однако имеют длинное заостренное или веслообразное рыло. Рыло содержит большое количество нервных окончаний, помогающих этим химерам в поиске добычи, такой как небольшая рыба. Представители семейства несут на спине ядовитый шип, используемый для обороны. Встречаются в морях тропического и умеренного пояса на глубинах более 200 метров. Длина в зависимости от вида от 60 до 140 см.

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