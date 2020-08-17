В Броварах сгорела машина программы «Схемы», данные которой опубликовал Портнов

Главное: В Броварах сгорел дотла автомобиль известной программы антикоррупционных расследований «Схемы: коррупция в деталях», выпускаемой совместно «Радио Свобода» и телеканалом UA:Перший. Журналисты уверены, что это связано с их профессиональной деятельностью.

Детали: В ночь на 17 августа в Броварах сожгли автомобиль KIA Cerato программы «Схемы: коррупция в деталях». Как сообщает журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook, речь идет о машине, на которой журналисты снимали материалы в течении четырех лет.

Он связал случившееся с последней передачей, в которой рассказывалось о том, как транспорт первых лиц государства нарушает правила дорожного движения. «Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома где живет водитель», — рассказал Ткач.

Как рассказала главный редактор программы Наталья Седлецкая, поджог был совершен в половине первого ночи. После этого автомобиль восстановлению не подлежит. Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали «хлопок». Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро.

Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу.

«Из очевидных мыслей — где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей — их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции», — написала Седлецкая, добавив, что «эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов».

В тему: В ноябре 2019 года бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал персональные данные члена съемочной группы программы «Схемы: коррупция в деталях» Бориса Мазура, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

Впоследствии Портнов пригрозил всей редакции «Схем» публикацией «их личной и персональной информации», а также «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток». Он также не исключил возможной слежки за членами редакции «Схем».