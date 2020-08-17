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Ученые разгадали тайну умирающей звезды

Агата Кловская
17.08.20 06:34
439
Ученые разгадали тайну умирающей звезды

Главное: Астрономы разгадали тайну звезды Бетельгейзе. Она начала угасать.

Детали: Ученым из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики удалось разгадать тайну звезды Бетельгейзе, которая начала угасать прошлой осенью. Об этом пишет издание The Astrophysical Journal.

Сообщается, что она находится в созвездии Ориона. В прошлом сентябре, говорится в отчете, звезда начала снижать свой блеск, потускнув на две трети уже к февралю.

Астрономы говорят, что звезда находится в семи сотнях световых лет от Солнца, поэтому, по их словам, «все события происходили с ней в начале XIV века, а мы видим лишь свет, дошедший до нас».

Эксперты отмечают: «Никакого катастрофического взрыва не наблюдалось, Бетельгейзе прошла через период потускнения, к маю этого года достигла прежнего блеска, и астрономы продолжили гадать, что стало причиной столь значительного, самого сильного за историю наблюдения падения блеска».

Ученые установили: «Бетельгейзе сама выбросила пыль и закрыла себя облаком».

Звезда

Наблюдения велись при помощи космического телескопа Hubble.

Астрономы обнаружили большое количество вещества, летевшего от поверхности звезды во внешние части ее атмосферы со скоростью примерно 320 тысяч километров в час.

Звезда

В отчете сказано: «Во время этой трехмесячной вспышки звезда выбросила в окружающее пространство со своей южной полусферы в два раза больше вещества, чем обычно, пришли к выводу американские ученые. После этого в декабре 2019 года несколько наземных телескопов заметили снижение блеска звезды».

Исследователи космоса отмечают следующее: «Это вещество было в два-четыре раза ярче обычного блеска звезды, а спустя месяц южная часть Бетельгейзе подозрительно потемнела. Причиной тому темное облако, которое стало результатом выброса, зафиксированного телескопом».

В статье сказано: «Оторвавшись от звезды на миллионы километров, эта сверхгорячая плазма, представляющая собой ионы, значительно остыла и сконденсировалась в гранулы пыли, которая образовала плотное непрозрачное облако, затмившее свет звезды для наблюдателей на Земле».

Подчеркивается, что «подтверждением этой гипотезы стали дополнительные наблюдения звезды телескопом Hubble, а данные, полученные в ультрафиолете показали, что внешние слои атмосферы звезды вернулись к прежнему состоянию уже к февралю 2020 года, несмотря на то, что блеск звезды в видимом диапазоне тогда еще не вернулся к прежнему уровню».

Звезда

Причина изначальной вспышки не ясна, но ученые считают, что она была вызвана обычной пульсацией звезды. Так, при помощи наземного автоматического телескопа STELLar Activity было показано, что скорость истекавшего с поверхности вещества менялась соответственно циклам пульсации звезды, которая помогала веществу покидать ее поверхность.

Также с статье сказано, что «вопрос о том, взорвется ли звезда в ближайшем будущем, остается открыт».

Астрономы сообщают: «Никто не знает, как ведет себя звезда непосредственно перед тем, как взорвется как сверхновая, поскольку этого никогда не наблюдали. Астрономы наблюдали звезды, может, за год до их взрывов, как сверхновые, но не за дни и недели до этого. Однако вероятность того, что звезда взорвется, как сверхновая в обозримом будущем, довольно мала».

В тему: 2 августа 2020 года мы писали, что ученые рассказали о жизни в космосе.

30 июля 2020 года мы писали, что итальянские астрономы разгадали одну из тайн космоса.

Тэги: мир, космос, звезда, Бетельгейзе

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