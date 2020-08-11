Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением

Главное: 19-летний парень на Николаевщине захотел покататься и угнал фуру, наполненную медом. В итоге он не справился с управлением и половина груза оказалась на улице.

Детали: Полиция в Николаевской области задержала парня, который угнал у местного жителя фуру с медом. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, вечером 10 августа в полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя одного из сел Братского района о том, что вблизи пасеки неизвестные завладели его автомобилем DAF, в котором находились 30 бочек с медом.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство на окраине села. Грузовик съехал с проезжей части и наклонился, вследствие чего половина бочек из прицепа выпала.

Принятыми оперативными мерами правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, увидев открытый автомобиль, он решил покататься, но не справился с управлением, съехал с дороги, после чего скрылся.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном завладении транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб. Подозреваемому грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

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