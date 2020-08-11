На окраине Киева маршрутка на полном ходу протаранила продуктовый ларек

Главное: В Святошинском районе Киева маршрутка врезалась в продуктовый ларек. Чудом никто не пострадал. Водитель заявил, что ему резко стало плохо.

Детали: Сегодня около полудня на ул. Генерала Наумова в Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Как сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook, по предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем.

Как сообщает сообщество «Вартові Еспресо» в Facebook со ссылкой на очевидцев, маршрутка двигалась по новой Ирпенской дороге и должна был повернуть на ул. Наумова, но почему-то поехала прямо, выскочила на бордюрный камень, проехала по тротуару и врезалась в киоск.

По словам продавщицы киоска, она уже прощалась с жизнью, но, к счастью, ее не зацепило. По предварительным данным, пассажиры маршрутки также не пострадали.

Водитель поначалу отказался от комментариев, но потом сказал, что ему стало плохо.

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