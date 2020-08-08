Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских

Главное: В Киевской области сотрудники полиции заприметили подозрительный автомобиль. Когда они к нему подошли, 19-летний водитель внезапно на них набросился.

Детали: В пятницу, 7 августа, около часа ночи в Киевской области 19-летний парень набросился на двух полицейских и ударил их по голове. Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи остановки села Шкаровка, заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого находились подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения», — говорится в сообщении.

Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, нанес удары по голове двум полицейским, отмечают у полиции.

«Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника. Для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель и воспитанник профессионального бойцовского клуба. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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