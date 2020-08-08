Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских

Александр Панько
08.08.20 13:05
1697
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских

Главное: В Киевской области сотрудники полиции заприметили подозрительный автомобиль. Когда они к нему подошли, 19-летний водитель внезапно на них набросился.

Детали: В пятницу, 7 августа, около часа ночи в Киевской области 19-летний парень набросился на двух полицейских и ударил их по голове. Об этом сообщает полиция Киевской области.

«Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела полиции на трассе Киев-Одесса, вблизи остановки села Шкаровка, заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого находились подозрительные мужчины. Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения», — говорится в сообщении.

Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, нанес удары по голове двум полицейским, отмечают у полиции.

«Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника. Для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель и воспитанник профессионального бойцовского клуба. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В тему: В декабре минувшего года в городе Краматорске Донецкой области произошел резонансный инцидент. Там нетрезвый хулиган в течение часа совершил сразу два нападения на полицейских.

Тэги: Киев, полиция, общество, подросток, Киевская область, новости Украины

Комментарии

Статьи

07.08.20 09:29

Первая война Т-64: Приднестровье, 1992 год

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
08.08.20 08:00

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки
07.08.20 17:21

В Запорожье католический епископ устроил циничный пиар на смерти девушки

Автор: Александр Вознесенский

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы
08.08.20 07:48
1325
Последние новости
08.08.20 13:05

Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
08.08.20 12:59

Ношенные носки и медицинские маски: американцев пугают загадочные посылки из Китая
08.08.20 10:18

В Луцке младенец впал в кому после прививки
08.08.20 09:36

Исследование 2000 близнецов указало на генетическую предрасположенность людей к расизму
08.08.20 07:48

Букмекеры считают, что «Шахтер» пройдет «Базель», но все равно не выиграет Лигу Европы
08.08.20 00:30

Билл Гейтс предрек грандиозную мировую катастрофу. И коронавирус тут ни при чем
07.08.20 20:08

Шмыгаль назвал условие поставок воды в аннексированный Крым
Фото и Видео
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
Под Киевом подросток-боец, находясь за рулем «Мазды», побил полицейских
В Луцке младенец впал в кому после прививки
В Луцке младенец впал в кому после прививки
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
«Перемен!»: в Беларуси задержали музыкантов, которые включили легендарную песню Виктора Цоя
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
На Львовщине автомобиль несколько раз переехал маленькую девочку
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
Около офиса генпрокурора скандалит женщина и угрожает себя сжечь
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На базе отдыха под Одессой взрывались газовые баллоны
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
На Прикарпатье депутат от «Батькивщины» грязно ругаясь нокаутировал женщину
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Еще один крупный пожар в Киеве: пострадали люди
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Жуткое ДТП в Винницкой области: погибли бойцы АТО
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
Известный врач рассказал, на какие родинки нужно обращать внимание
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.