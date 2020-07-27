На Харьковщине мужчина разгуливал по железнодорожной станции с пакетом гранат

Главное: В Харьковской области задержали мужчину, который разгуливал по железнодорожной станции с пакетом, наполненным гранатами. Задержанный утверждает, что нашел его в лесополосе.

Детали: На железнодорожной станции «Граково» в Харьковской области задержали мужчину с тремя гранатами и запалами к ним, сигнальной ракетой и подствольной гранатой. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины, о подозрительном мужчине с пакетом в Чугуевский отдел полиции сообщили свидетели в районе полуночи.

Прибывшие на место полицейские и специалисты взрывотехнического управления задержали 45-летнего жителя города Изюм. Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В тему: 25 марта 2016 года В Днепропетровске сотрудники патрульной полиции задержали 29-летнего мужчину, который имел при себе 5 гранат.

6 ноября того же года на пустыре в Славянске Донецкой области был обнаружен пакет с гранатами.