В Киеве второй раз за день проводится массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана

Главное: В Соломенском районе Киева на площади Космонавтов обнаружен подозрительный чемодан. Правоохранители проводят эвакуацию.

Детали: Сегодня, 22 июля, в Киеве был обнаружен очередной подозрительный предмет, в результате чего снова проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ЧП произошло в Соломенском районе на площади Космонавтов — там бдительные прохожие заметили подозрительный чемодан с неизвестным содержимым.

На место оперативно прибыли полиция и взрывотехники.

В тему: Сегодня, 22 июля, около станции метро «Вокзальная» в Киеве был найден подозрительный предмет. Проводилась эвакуация людей.

21 июля в Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

Также накануне в центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуировали посетителей.

В связи с этими событиями на улицы Киева вышли автоматчики.