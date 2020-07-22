Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело

Александр Панько
4354
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело

Главное: Луцкий террорист Максим Кривош («Плохой») имел при себе пистолет, автомат и боевую гранату. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Детали: После задержания луцкого террориста Максима Кривоша в сети появились фото его арсенала, с которым мужчина около 12 часов удерживал заложников в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«Благодаря четко спланированной спецоперации сотрудников системы МВД и СБУ, правоохранителям удалось освободить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения. 13 заложников освобождены. Сейчас каждый из них осматривают медики, предоставляют пищу и воду, связываются с их близкими. Они предоставят первичные показания. Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом», — заявил глава МВД Арсен Аваков.

Также он рассказал, что после задержания террориста у него нашли огнестрельное оружие и боевые гранаты.

На опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT фото видно две боевые гранаты, автомат, пистолет и несколько патронов.

арсенал оружия луцкого террориста

арсенал оружия луцкого террориста

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Максиму Кривошу, захватившему 21 июля заложников в Луцке, назначат психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения, сообщает «Страна».

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — отметил Геращенко.

Затем он коротко описал, что будет с террористом в ближайшее время кроме обследования у психиатров.

«Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения. Очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы. И дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения», — спрогнозировал Геращенко .

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.

Тогда же стало известно, что террорист выпустил троих заложников, а президент Владимир Зеленский выполнил требование и записал видео, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне 2005».

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям.

Тэги: теракт, общество, происшествие, заложники, Луцк, новости Украины, Максим Плохой, Максим Кривош

Комментарии

Статьи

22.07.20 09:21

Тушите свет! Грядёт подорожание...

Автор: Александр Карпец

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
21.07.20 18:02

Почему Сергей Ребров не возглавит киевское «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
22.07.20 08:25

Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?

Автор: Виктор Даль

Выбор редакции
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
Президент Филиппин приказал хватать и крутить всех, кто нарушает масочный режим
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Число украинцев к концу века может сократиться до критического уровня
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
Коронавирус может «выкосить» более 80% населения Земли, ‒ ученые
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело

В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
22.07.20 09:34
1033
Последние новости
22.07.20 09:34

В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
22.07.20 09:20

На улицы Киева вышли автоматчики
22.07.20 09:03

На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие
22.07.20 07:19

Коронавирус сорвал легендарный нобелевский банкет
22.07.20 07:11

Эксперт объяснил, почему Ребров не возглавит киевское «Динамо»
22.07.20 05:12

Стал известен «почти точный» возраст Вселенной
22.07.20 04:21

Канадцы заявили, что белые медведи в Арктике могут почти полностью исчезнуть уже к концу этого века
Фото и Видео
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело
На улицы Киева вышли автоматчики
На улицы Киева вышли автоматчики
На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие
На похоронах в Чикаго произошла перестрелка: есть пострадавшие
Дом со свастикой появился в Полтаве
Дом со свастикой появился в Полтаве
После короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям
После короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям
Стало известно, кому удалось освободить из захваченного автобуса на Волыни первых заложников
Стало известно, кому удалось освободить из захваченного автобуса на Волыни первых заложников
Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду
Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду
Разврат на улицах одного из украинских городов возмутил соцсети
Разврат на улицах одного из украинских городов возмутил соцсети
В суровом Николаеве пассажиры маршрутки подрались с цыганами
В суровом Николаеве пассажиры маршрутки подрались с цыганами
Умер известный американский шансонье из Баку
Умер известный американский шансонье из Баку
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.20 16:14

Террорист из Луцка Максим Плохой как типичный продукт беспредела 90-х и Майдана
19.07.20 12:35

Что общего между насильственной украинизацией и умственной деградацией?
16.07.20 20:15

Украинские депутаты вытерли задницу Минскими соглашениями
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.