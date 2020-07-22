В Сети показали арсенал оружия луцкого террориста, который он взял с собой на дело

Главное: Луцкий террорист Максим Кривош («Плохой») имел при себе пистолет, автомат и боевую гранату. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Детали: После задержания луцкого террориста Максима Кривоша в сети появились фото его арсенала, с которым мужчина около 12 часов удерживал заложников в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«Благодаря четко спланированной спецоперации сотрудников системы МВД и СБУ, правоохранителям удалось освободить всех заложников и избежать жертв среди мирного населения. 13 заложников освобождены. Сейчас каждый из них осматривают медики, предоставляют пищу и воду, связываются с их близкими. Они предоставят первичные показания. Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом», — заявил глава МВД Арсен Аваков.

Также он рассказал, что после задержания террориста у него нашли огнестрельное оружие и боевые гранаты.

На опубликованном в Telegram-канале LIFE SHOT фото видно две боевые гранаты, автомат, пистолет и несколько патронов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Максиму Кривошу, захватившему 21 июля заложников в Луцке, назначат психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения, сообщает «Страна».

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — отметил Геращенко.

Затем он коротко описал, что будет с террористом в ближайшее время кроме обследования у психиатров.

«Дальше его ждет судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения. Очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы. И дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения», — спрогнозировал Геращенко .

В тему: 21 июля 2020 года неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке.

Чуть позже стали известны новые подробности захвата, а также появилась реакция Зеленского.

В связи с захватом заложников в Луцке в центр города стянули бронетехнику. Местных жителей призывают оставаться дома или на работе и без надобности не выходить на улицу.

К вечеру стало известно, что луцкий террорист разрешил передать заложникам воду.

Тогда же стало известно, что террорист выпустил троих заложников, а президент Владимир Зеленский выполнил требование и записал видео, в котором призвал всех посмотреть фильм «Земляне 2005».

Поздно вечером после короткой перестрелки луцкий террорист сдался правоохранителям.