На улицы Киева вышли автоматчики

Главное: После взрывов на метро «Минская» в Киеве усилены меры безопасности. Патрулировать улицы будут люди с автоматами.

Детали: Полиция Киева усилила меры безопасности на улицах города и в местах массового скопления людей. Как сообщили в пресс-службе полиции, связано это со взрывом около станции метро «Минская».

Как отметили в ведомстве, задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Под усиленным надзором правоохранителей будут находиться улицы, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко призвал горожан в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сразу сообщить об опасной находке правоохранителям, предоставив максимально подробную информацию.

«Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику», — акцентировал он.

В тему: Во вторник, 21 июля, в Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

Также накануне в центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуировали посетителей. На место прибыли спасатели и правоохранители.