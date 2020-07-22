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На улицы Киева вышли автоматчики

Александр Панько
2405
На улицы Киева вышли автоматчики

Главное: После взрывов на метро «Минская» в Киеве усилены меры безопасности. Патрулировать улицы будут люди с автоматами.

Детали: Полиция Киева усилила меры безопасности на улицах города и в местах массового скопления людей. Как сообщили в пресс-службе полиции, связано это со взрывом около станции метро «Минская».

Как отметили в ведомстве, задействованы дополнительные наряды полиции и военные Национальной гвардии.

Под усиленным надзором правоохранителей будут находиться улицы, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.

на улицах Киева усилены меры безопасности

на улицах Киева усилены меры безопасности

Глава столичной полиции Андрей Крищенко призвал горожан в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета сразу сообщить об опасной находке правоохранителям, предоставив максимально подробную информацию.

«Категорически запрещено прикасаться к неустановленным предметам, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику», — акцентировал он.

В тему: Во вторник, 21 июля, в Киеве около станции метро «Минская» прогремел взрыв. Также были обезврежены еще два взрывных устройства.

Также накануне в центре Киева из ТРЦ Ocean Plaza экстренно эвакуировали посетителей. На место прибыли спасатели и правоохранители.

Тэги: Киев, общество, взрыв, происшествие, охрана, меры безопасности

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