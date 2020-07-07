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На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»

На Прикарпатье людей незаконно держали в рабстве в «реабилитационных центрах»

Главное: На Прикарпатье разоблачены «реалибитационные центры», в которых незаконно удерживали людей. Всего в рабстве находились около сорока человек из разных областей Украины.

Детали: В понедельник, 6 июля, правоохранители пресекли деятельность заведений в Ивано-Франковске и в селе Угринов, в которых незаконно удерживали людей якобы для лечения от алкоголизма и наркомании. Об этом сообщает пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью и «лечили» за деньги родственников.

Заведения находились в частных домах. А управляющие «реабилитационными центрами» не имели отношения к медицинской сфере, не было и разрешительных документов.

В заведениях находилось около сорока человек из разных областей Украины. Они не могли покинуть центры, так как находились под постоянным наблюдением персонала.

Полицейские провели и изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности. В организации сети подозреваются выходцы из восточных областей, проживающие на территории Ивано-Франковской области.

незаконные «реабилитационные центры» на Прикарпатье

незаконные «реабилитационные центры» на Прикарпатье

незаконные «реабилитационные центры» на Прикарпатье

В тему: В конце марта 2017 года в Черниговской области преступная группа незаконно удерживала в заложниках и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

В конце июля 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность.

В августе 2017 года стало известно, что в сарае одного из домохозяйств в селе Черевки Киевской области супруги 16 лет продержали в рабстве свою знакомую.

В ноябре того же года правоохранители Волынской области разоблачили нелегальную деятельность центра реабилитации, который оборудовали в одном из жилых домов вблизи Луцка.

Тэги: общество, Прикарпатье, рабство, Ивано-Франковск, реабилитация, новости Украины

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