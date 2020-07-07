В Луганской области пьяный мужчина зачем-то разрушил знак «Украина»

Главное: В Станице Луганская сломали знак «Украина». Сделал это пьяный хулиган.

Детали: В Станице Луганская (Луганская область) произошел неприятный инцидент. Тут пьяный 52-летний мужчина зачем-то разнес знак «Украина», который стоял на въезде в поселок.

Как сообщает полиция, ЧП произошло вечером понедельника, 6 июля.

Информируется, что «в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестный разрушил знак «Украина», расположенный у автодороги с круговым движением».

Хулиганом оказался безработный местный житель. Ранее мужчина уже был судим.

Объяснить свои действия он не смог.

Уже открыто уголовное производство по статье 296 уголовного кодекса Украины «хулиганство».

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