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В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком

В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком

Главное: В Днепре ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок. Девочку госпитализировали.

Детали: В четверг, 26 июня, в Днепре произошло чрезвычайное происшествие. В районе улицы Танкистов возле тоннельной балки поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок, сообщает «Днепр оперативный».

Как стало известно, бабушка гуляла с девочкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по железной дороге двигался ремонтный поезд. Сама она успела уйти с пути следования поезда, но убрать коляску не успела. В результате поезд сбил коляску, с находящейся внутри девочкой. Машинист остановил поезд, а женщина покинула место происшествия вместе с ребенком, оставив там коляску и личные вещи.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, обследовали близлежащую территорию и в одном из домов на улице Летчиков нашли женщину с маленьким ребенком. Лицо девочки было все в крови, и сотрудники патрульной полиции приняли решение срочно госпитализировать ее, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Предварительный диагноз — перелом верхней челюсти и поломанные зубы. Ребенка поместили в реанимацию. В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили об инциденте. Ведется следствие.

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

В Днепре поезд сбил коляску с ребенком

В тему: В Сети появилось видео резонансного происшествия, которое случилось 20 декабря 2019 года на ж/д вокзале Ирпеня. Там локомотив зацепил двоих молодых людей, в спешке забывших посмотреть по сторонам.

Тэги: общество, происшествие, Днепр, поезд, новости Украины

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