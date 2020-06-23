На Львовщине вышедшая из берегов река затопила село

Главное: Во Львовской области из-за сильных осадков вышла из берегов речка Туринка. В результате наводнения было подтоплено село Заречное.

Детали: В результате сильных осадков, которые в последние дни накрыли западную часть Украины, во Львовской области вышла из берегов река Туринка. Река вышла из берегов около трех часов ночи. В результате вода подтопила около 100 жилых домов и 105 хозяйственных построек села Заречное, сообщает пресс-служба МВД.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и полиция, которые помогают местным жителям. Спасатели с помощью лодок помогли уже трем лицам, из них одна требовала медицинской помощи.

В ведомстве также информируют об ограничении движения транспорта. В частности, водителей призывают временно воздержаться от поездок по дорогам между населенными пунктами Великие Дидушичи — Заречное, Баня Лисовецька — Ланы Соколовское, Ланы Соколовское — Малые Дедушичи и Подорожне — Заречное.

В тему: Жителей западных областей Украины пугают наводнениями из-за непрекращающихся дождей.