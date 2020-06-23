На Луганщине полицейский протаранил маршрутку. Много пострадавших

Главное: В Луганской области сотрудник полиции, находясь за рулем легкового автомобиля, столкнулся с маршрутным такси. Пострадали 9 человек.

Детали: В понедельник, 22 июня, в Луганской области в районе в поселка Новоайдар произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Следствием установлено, что 22 июня 2020 года около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, столкнулся с маршрутным такси „Рута“ сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель. По материалам следствия, правоохранитель находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось 3 военнослужащих», — отметили в ведомстве.

В результате аварии в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести попали водитель автомобиля Volkswagen Vento и 8 пассажиров обоих транспортных средств. При этом отмечается, что состояние сотрудника полиции очень тяжелое.

Виновники ДТП будут установлены после проведения судебных экспертиз, сообщили в прокуратуре.

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