Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Старая присказка «сперва разделись догола, потом сования была» неплохо подходит к последнему российскому волеизъявлению. На фоне продолжающегося падения уровня жизни и, как следствие, – автоматической утраты доверия властям со стороны населения (о чём автор уже писал многократно, как до начала падения уровня жизни, так и после его начала) перед властями встала задача провести политический «финт ушами».

Надо было заручиться поддержкой со стороны населения, дабы обеспечить продление полномочий Путина на неопределённый срок. В стране назревает политический раскол, и Путин вновь оказался консенсусной фигурой: не будет его, все вцепятся в глотку всем, и немедленно. Его наличие во главе страны тоже ни отчего не защищает, понятное дело. Но по крайней мере, бойня не произойдёт незамедлительно после его ухода. Посему Путин должен оставаться и продолжать «разруливать».

Вот на этом фоне население и спросили, что оно думает о поправках. Формальность? На первый взгляд, да, поскольку формального согласия населения по закону не требуется, достаточно Думы, Совфеда и Конституционного суда. Где «всё схвачено». Но даже и не спросить «уважаемых россиян» - выглядело бы полной потерей лица.

Посему – спросили. Но лучше бы и не спрашивали. Начнём с того, что голосовать пришлось разом за пакет поправок. Согласны ли вы с тем, что о детях нужно заботиться, что нельзя передавать иностранным государствам территории, что русский язык – язык государствообразующего народа, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, что Россия является правопреемницей СССР, что пенсии надо регулярно индексировать и что брак может быть заключён только между лицами разного пола? Если согласны, то вы согласны и с тем, что Путин может избираться ещё, а президентские полномочия расширяются.

Всё, кроме «путинского пакета» либо является голыми декларациями, либо и так закреплено в законодательстве, как, например, понятие брака как союза мужчины и женщины – в семейном кодексе. И совершенно непонятно, зачем тащить это всё в конституцию. С таким же успехом можно было записать туда, что плов без риса – это уже не плов или что дважды два четыре. А «неприкосновенность территории» вовсе включена с оговорками. Населению с помпой объявили, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Но про текст в скобках, который гласит «за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами» упомянуть, как правило, забывали.

Таким образом, все поправки «за всё хорошее» – только сладкая пилюля, внутри которой дурнопахнущая субстанция.

Дальше – больше. Использовав в качестве предлога коронавирус, власть перенесла выборы на летний сезон отпусков. И (мотивировав тем же вирусом) растянула голосование на неделю. С одной стороны, население занято дачами, с другой – у тех, кто всё жепридёт, не возникнет повода кричать про низкую явку. Дескать, «своими глазами же видел, участок пустой!». «Успокойся, - ответят такому гражданину, - все люди в другие дни проголосовали».

Но самой главной подтасовкой стало оформление данного действа не как референдума или выборов. А как некого не прописанного ни в каких законах (кроме специально для этого действа наскоро написанного закона) голосования. А следовательно, на него не распространяются и нормы закона о выборах и референдумах. Из чего следует, что агитация против поправок – запрещена. А вот агитация «за» разрешена. Вернее, формально де-факто. Потому что всю вакханалию с агитацией за поправки всех средств массовой информации, артистов, политиков и пр. назвали… «информированием».

Но и это не всё. Ещё был «Парад Победы», специально перенесённый на 24 июня. Были выступления Путина, который милостиво снижал ставки на ипотеку и раздавал иные социальные блага. И которые, находясь в здравом уме, ничем, кроме предвыборной агитации, назвать невозможно. А ещё «случайно» объявили данные экзитпола во время незаконченного голосования. Что на выборах и референдумах является прямым нарушением (ибо мотивирует и агитирует), но на «голосовании» – нет. А потому Центризбирком просто сказал «ай-ай-ай».

В растянутом на неделю (из-за, сами понимаете, вируса) процессе весьма затруднительно принять участие наблюдателю. Да и откуда он там возьмётся, если оппозиционные партии в России отличаются от правящей только названием? Добавим к этому электронное голосование. И мы всё поймём окончательно.

По официальным данным, явка составила 68%, из них поправки одобрило 78%. Результаты на тех немногих участках, где удалось хорошенько поработать наблюдателям, показывает несколько иную картину. Явка значительно ниже, «за» 50-55. Разброс между голосующими «за» и «против» на соседних участках может доходить до 50 процентов. Пример «на удачу». В обычном «спальном» районе Петербурга на улице Зои Космодемьянской, 4 – на УИК 585 за поправки голосуют 79 процентов. А на соседнем участке 584 – уже более 73% голосует «против». Повторюсь, оба участка в одном здании школы в обычном спальном районе. И таких примеров на сайте Центризбиркома можно найти немало.

Все российские голосования последних трёх десятилетий вызывают серьёзные сомнения. Какие-то больше, какие-то меньше. Но это, безусловно, является самым сомнительным за всю историю выборов России. Включая не только «новый», но и советский, и царский периоды.

Это не просто поражение. Это провал, с учётом голосующих из-под палки бюджетников, чиновников, служилых и жителей национальных (маленьких, но гордых) республик. Россия отказала Путину в доверии. И это очевидно.

Снижение уровня жизни продолжится, а в глазах большей части населения власть полностью дискредитирована. Легитимность (тем более липовая) ни от пули Юровского, ни от удара табакеркой в висок никого ещё не спасала.