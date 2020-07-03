Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Старая присказка «сперва разделись догола, потом сования была» неплохо подходит к последнему российскому волеизъявлению. На фоне продолжающегося падения уровня жизни и, как следствие, – автоматической утраты доверия властям со стороны населения (о чём автор уже писал многократно, как до начала падения уровня жизни, так и после его начала) перед властями встала задача провести политический «финт ушами».

Надо было заручиться поддержкой со стороны населения, дабы обеспечить продление полномочий Путина на неопределённый срок. В стране назревает политический раскол, и Путин вновь оказался консенсусной фигурой: не будет его, все вцепятся в глотку всем, и немедленно. Его наличие во главе страны тоже ни отчего не защищает, понятное дело. Но по крайней мере, бойня не произойдёт незамедлительно после его ухода. Посему Путин должен оставаться и продолжать «разруливать».

Вот на этом фоне население и спросили, что оно думает о поправках. Формальность? На первый взгляд, да, поскольку формального согласия населения по закону не требуется, достаточно Думы, Совфеда и Конституционного суда. Где «всё схвачено». Но даже и не спросить «уважаемых россиян» - выглядело бы полной потерей лица.

Посему – спросили. Но лучше бы и не спрашивали. Начнём с того, что голосовать пришлось разом за пакет поправок. Согласны ли вы с тем, что о детях нужно заботиться, что нельзя передавать иностранным государствам территории, что русский язык – язык государствообразующего народа, что МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума, что Россия является правопреемницей СССР, что пенсии надо регулярно индексировать и что брак может быть заключён только между лицами разного пола? Если согласны, то вы согласны и с тем, что Путин может избираться ещё, а президентские полномочия расширяются.

Всё, кроме «путинского пакета» либо является голыми декларациями, либо и так закреплено в законодательстве, как, например, понятие брака как союза мужчины и женщины – в семейном кодексе. И совершенно непонятно, зачем тащить это всё в конституцию. С таким же успехом можно было записать туда, что плов без риса – это уже не плов или что дважды два четыре. А «неприкосновенность территории» вовсе включена с оговорками. Населению с помпой объявили, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Но про текст в скобках, который гласит «за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами» упомянуть, как правило, забывали.

Таким образом, все поправки «за всё хорошее» – только сладкая пилюля, внутри которой дурнопахнущая субстанция.

Дальше – больше. Использовав в качестве предлога коронавирус, власть перенесла выборы на летний сезон отпусков. И (мотивировав тем же вирусом) растянула голосование на неделю. С одной стороны, население занято дачами, с другой – у тех, кто всё жепридёт, не возникнет повода кричать про низкую явку. Дескать, «своими глазами же видел, участок пустой!». «Успокойся, - ответят такому гражданину, - все люди в другие дни проголосовали».

Но самой главной подтасовкой стало оформление данного действа не как референдума или выборов. А как некого не прописанного ни в каких законах (кроме специально для этого действа наскоро написанного закона) голосования. А следовательно, на него не распространяются и нормы закона о выборах и референдумах. Из чего следует, что агитация против поправок – запрещена. А вот агитация «за» разрешена. Вернее, формально де-факто. Потому что всю вакханалию с агитацией за поправки всех средств массовой информации, артистов, политиков и пр. назвали… «информированием».

Но и это не всё. Ещё был «Парад Победы», специально перенесённый на 24 июня. Были выступления Путина, который милостиво снижал ставки на ипотеку и раздавал иные социальные блага. И которые, находясь в здравом уме, ничем, кроме предвыборной агитации, назвать невозможно. А ещё «случайно» объявили данные экзитпола во время незаконченного голосования. Что на выборах и референдумах является прямым нарушением (ибо мотивирует и агитирует), но на «голосовании» – нет. А потому Центризбирком просто сказал «ай-ай-ай».

В растянутом на неделю (из-за, сами понимаете, вируса) процессе весьма затруднительно принять участие наблюдателю. Да и откуда он там возьмётся, если оппозиционные партии в России отличаются от правящей только названием? Добавим к этому электронное голосование. И мы всё поймём окончательно.

По официальным данным, явка составила 68%, из них поправки одобрило 78%. Результаты на тех немногих участках, где удалось хорошенько поработать наблюдателям, показывает несколько иную картину. Явка значительно ниже, «за» 50-55. Разброс между голосующими «за» и «против» на соседних участках может доходить до 50 процентов. Пример «на удачу». В обычном «спальном» районе Петербурга на улице Зои Космодемьянской, 4 – на УИК 585 за поправки голосуют 79 процентов. А на соседнем участке 584 – уже более 73% голосует «против». Повторюсь, оба участка в одном здании школы в обычном спальном районе. И таких примеров на сайте Центризбиркома можно найти немало.

Все российские голосования последних трёх десятилетий вызывают серьёзные сомнения. Какие-то больше, какие-то меньше. Но это, безусловно, является самым сомнительным за всю историю выборов России. Включая не только «новый», но и советский, и царский периоды.

Это не просто поражение. Это провал, с учётом голосующих из-под палки бюджетников, чиновников, служилых и жителей национальных (маленьких, но гордых) республик. Россия отказала Путину в доверии. И это очевидно.

Снижение уровня жизни продолжится, а в глазах большей части населения власть полностью дискредитирована. Легитимность (тем более липовая) ни от пули Юровского, ни от удара табакеркой в висок никого ещё не спасала.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, политика, конституция, Кремль

Комментарии

Статьи

02.07.20 10:30

Тотальное лицемерие. Рецензия на книгу Юрия Карлова «Миссия в Ватикан»

Автор: Александр Вознесенский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
03.07.20 06:43

Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?
02.07.20 11:23

Школа онлайн с 1 сентября 2020. Что думают украинцы?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду

Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду
03.07.20 07:09
211
Последние новости
03.07.20 07:25

Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
03.07.20 07:09

Курс гривны продолжает стремительно падать второй день кряду
03.07.20 06:59

ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности
02.07.20 22:24

Ученые озвучили жуткую правду о вакцине от коронавируса
02.07.20 21:22

В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей
02.07.20 20:36

В Киеве озверевший чиновник избил отца и убил собственную мать
02.07.20 19:33

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 июля 2020
Фото и Видео
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности
ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности
В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей
В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей
В Киеве озверевший чиновник избил отца и убил собственную мать
В Киеве озверевший чиновник избил отца и убил собственную мать
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
СМИ уличили Трампа в инцестных наклонностях
Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске
Трамп озадачил телевизионщиков историей о черной маске
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В Киеве на Лесном массиве крестный избил маленького мальчика и выбросил в окно. Спасти ребенка не удалось
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
В США снесли памятник опальному генералу конфедератов
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
Украинец Ярмоленко поставил на колени «Челси»
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
На Одесщине сожгли автомобиль крупного бизнесмена
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.