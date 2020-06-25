Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Шведская компания IКЕА после скандала с возможной нелегальной вырубкой древесины может разорвать контракт на поставку материала с Закарпатья. Если это произойдет, украинский поставщик прекратит работу и уволит 350 работников.

«IКЕА может разорвать контракт, а для нас это критически важно. Они составляют 90% наших продаж. Без них мы просто закрываемся, всех поблагодарим и уволим... У нас 350 работников, мы — крупнейший работодатель района», — заявила руководитель компании-поставщика ВГСМ, одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, Ирина Мацепура. И добавила, что из-за сокращения объемов вырубки лесов в последние годы компания урезала производство и уже уволила 150 сотрудников. (источник)

То есть, пани Мацепура обоснованно и аргументировано озаботилась судьбой 350 человек. Ну что ж, похвально.

Но, в то же время, в сети появляется информация о том, что именно эти самые контракты с западными компаниями и являются прямой причиной массовой неконтролируемой вырубки лесов в том регионе. Что, в свою очередь, является причиной всех тех бед и несчастий, которые «неожиданно» обрушились на головы «невчёмневиноватых».

Цитата:

«Франковский активист Виктор Гацко, который давно занимается проблемой вырубки Карпат, поделился в Фейсбуке своими размышлениями по поводу нынешнего потопа, которые набрали тысячи лайков и перепостов.

«Лично я неоднократно бывал в тех селах — Красник, Быстрец, Дземброня, где мы разговаривали с местными и четко им говорили, друзья, вся эта х...ня для вас ненадолго. Вас будет смывать на х...й каждый раз. Вы здесь хоть какие технологии применяйте. Просто перестаньте рубить лес, кур...ы. Там нет ни одной дороги с дренажем, так даже после обычного ливня были оползни. Каждый раз, как я туда ехал, то видел опергруппу, которая описывала левый кругляк. Я уже молчу о десятках ЗИЛов и фур, которые каждый день вывозят тонны леса. И какая была реакция? Угрозы, обещания, что я не доеду в свой сраный Франковск, сейчас сбросим машину в реку. И бросались не только специальные люди, но и рядовые местные и тупые шмары с детьми на руках. Как-то даже поехали с местными на „стрелку“ в их клубе там. И знаете, что оно ответило на мой вопрос, что они будут делать, когда лес закончится? Почти дословно.

— А н’їц ни буду робети. Лісу на всіх стане.

— А як не стане?

— Вмію на скрепці грати. Поїхаю до Станіслава і буду на вокзалі грати.

Вот и все, друзья. Вот так вот просто, эти долб...ы, обрекают себя на вечные скитания и жизнь в страхе и мучениях, потому что б...ь нажраться не могут. И не надо думать, что там кто-то кого-то заставляет. Ни х...я. Все сами. Да, нельзя сказать, что все гуцулы режут лес. Многие занимаются туризмом или чем-то другим. Но вырубкой там занимается просто до х...я людей. Конечно, можно списать на тяжелую жизнь людей в Украине. Все так. Но у меня вопрос. Сейчас легче?».

И еще одна цитата.

«Слышал аргументы, что гуцулы ниче, это все депутаты. Но чего-то не видел ни одного депутата в кирзаках и с бензопилой на валке леса. Или еще аргумент: у гуцула нет другой работы. Это почти как у сигаретного контрабандиста или копателя янтаря? Удивительно, но огромное количество людей как-то выживают без леса, янтаря и дырки в заборе на границе! Может, потому как другой работы — завались, нужно только желание? Например, садить лес, не? А остановить охреневшего Васю с пилкой очень просто. Когда его соседи не-лесорубы Петя и Федя таки допрут, что с каждым сваленным Васей деревом их шансы уплыть на хрен вместе с хатой в ближайший паводок плавно растут до 100%, то Вася поимеет тут же свою пилку стартером вперед быстро, но очень эффективно», — пишет в Фейсбуке пользователь из Черновцов под ником Lom Lomu.

* * *

Как сказано в статье, ссылку на которую я дал выше, взрослая 30-летняя ель удерживает в себе 5 тонн воды. Если вырубить нахрен гектар леса, то минимум 2000 тонн воды просто потекут вниз. Туда, где села, дороги, мосты...

А вырубают не гектарами, а квадратными километрами...

Понимаете? Миллионы тонн воды НИЧТО уже не удерживает. И все эти миллионы тонн уничтожают имущество тех, кто прямо и непосредственно приложил руку к тому, чтобы это произошло.

У пана Президента (noblesse oblige) возможно и возникло чувство сострадания и желание потратить бюджетные деньги на обустройство потерпевших. Мне же как-то хочется показать им пальцем туда, где «вокзал у Станислави»...

* * *

Что интересно, такое же бедствие случилось на Закарпатье в 2008 году. С жертвами и разрушениями — всё, как положено. И деньги им тогда выделялись и сочувствием обделены не были. И причина была — та же.

И вот — опять...

Прям как в анекдоте про кошку, которая жаловалась на котов в соседнем дворе:

«Вчера шла — напали и изнасиловали. Сегодня шла — напали и изнасиловали. А завтра же — снова пойду!!!».

* * *

Может пора уже как-то иначе реагировать на «пилящих „от ствола“»? Может, не сочувствовать им нужно, выделяя бюджетные деньги, а «из-под палки» заставит сажать ели? Определить нормы, установить жесткий контроль, трудодни и оплату харчем.

Новые риски, естественно — новые вызовы.

Старые же проблемы неплохо решаются проверенными методами: животворящая π-здюлина многих поставила на путь истинный...