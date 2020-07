Что общего между коронавирусом, Дэном Брауном и снижением рождаемости

От редакции. Этот материал был написан 8 мая 2020 года. Но мы решили его обновить, в связи с тем, что сведения изложенные в статье стали еще более важными и актуальными. Вот, к примеру, свежая информация за 30 июня 2020 года. Мужчины, которые переболели коронавирусом, в будущем могут быть бесплодны, так как COVID-19 приводит к уменьшению качества спермы. Об этом заявила главный специалист-гинеколог Минздрава РФ Елена Уварова. Цитата: «Сейчас показывает, что вот этот перенесенный COVID [дает] 38% уменьшение качества спермы».

* * *

Можно верить или не верить в искусственность коронавируса. Можно верить или нет в связанные с вирусом теории заговора. Но есть вещи, о которых сегодня все громче говорят ученые и которые заставляют призадуматься о будущем Планеты Земля.

Коронавирусное бесплодие

Буквально на днях китайские ученые огорошили мир очередным заявлением: коронавирус способен проникать в мужскую сперму. Об этом идет речь в исследовании, опубликованном в издании Journal of the American Medical Association.

Данные были получены в результате тестирования мужчин в китайской городбольницы Шанцю. В сперме шести из 38 обследованных пациентов были обнаружены следы вируса SARS-CoV-2.

«Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания», — сказал один их ученых.

Медики полагают, что теперь необходимо провести серьезные исследования на эту тему. И самое главное — выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе. Проще говоря — станут ли мужчины, подхватившие коронавирус, бесплодными?

Важное уточнение: обследованные пациенты шли на поправку. Но, видимо, все равно оставались заразными.

Здесь следует напомнить, что еще в первой половине марта 2020 года на сайте правительства провинции Хубэй появился документ, который призывал всех мужчин, переболевших COVID-19, провериться на бесплодие. Объявление тут же подхватили китайские соцсети. Через несколько часов его убрали с правительственного сайта.

Первоначально соответствующее сообщение появилось на сайте Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи (Tongji Medical College). Собственно, именно оттуда его репост перекочевал на сайт правительства провинции Хубэй.

Эксперты Tongji Medical College заявили, что новый коронавирус может вызвать повреждение яичек и мужское бесплодие. Об этом в марте сообщило издание Global Times.

Группа ученых во главе с профессором Ли Юйфэном объяснила: коронавирус проникает в клетки через комбинацию протеина S и ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2). При этом повреждаются ткани, в том числе и мужские яички. Из-за этого, есть вероятность нарушения репродуктивной функции у мужчин.Кроме того, китайские ученые тогда отметили еще один момент: новый коронавирус схож с вирусом SARS (атипичная пневмония), который также вызывал серьезные иммунные повреждения яичек, орхит и дисфункцию некоторых репродуктивных клеток.

По мнению ученых, коронавирус может вызвать повреждение яичек, влияя на выработку сперматозоидов и синтез андрогенов. В свою очередь, затрудненное производство сперматозоидов может привести к мужскому бесплодию.

«Сегодня, когда весь мир занят борьбой с коронавирусной инфекцией и спасением жизней пациентов, мало кто думает о таких возможных осложнениях, как бесплодие. Полагаю, что полноценные исследования, посвященные влиянию вируса на половую систему, будут проведены позже. Однако если подтвердится, что вирус приводит к бесплодию, то большинству выздоровевших пациентов это уже никак не поможет. Все сведется к констатации печального факта», — считает руководитель банка репродуктивных клеток и тканей Репробанка Автандил Чоговадзе.

К слову, по последним данным, мужчины переносят заболевание коронавирусом COVID-19 хуже женщин. От коронавируса гибнет вдвое больше мужчин, чем женщин. Об этом свидетельствуют данные по США и Западной Европе.

Билл Гейтс и концепция снижения рождаемости

В этом ключе нельзя не вспомнить выступление Билла Гейтса в 2010 году. Одни говорят, что Гейтс заявил тогда о необходимости сокращении популяции населения Земли. Другие, утверждают, что на самом деле он говорил о сокращении прироста населения благодаря улучшению здравоохранения и качества жизни.

Цитата из выступления такова: «Давайте взглянем. Первый сомножитель — население. Сегодня в мире — 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15 процентов, но это все равно прирост на примерно 1,3 миллиарда».

Как резонно замечает по этому поводу ведущий телеграмм-канала «Адекватный конспиролог»: «Гейтс не говорит о сокращении популяции Земли. Вместе с тем, сама по себе цитата от этого не становится мене странной. Ведь по сути Билл Гейтс сказал следующее: благодаря созданию новой вакцины может снизится прирост населения. Вдумайтесь. Как вакцина может способствовать падению рождаемости? Презерватив, контрацепция — да. Но при чем тут вакцина? Вакцина это медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму активацию приобретённого иммунитета к тому или иному заболеванию. Согласитесь, тут есть над чем поразмыслить...».

Впрочем, концепция опасности перенаселения Земли изобретена не Биллом Гейтсом.

Еще в далеком в 1954 г. фонд Хью Мура издал широко разошедшийся памфлет «Бомба населения». В нем раздувалась угроза высоких темпов роста населения и заявлялось о настоятельной необходимости контроля над рождаемостью. Впоследствии об угрозах, связанных с перенаселением и необходимостью «что-то с этим делать», говорили многие.

В этом контексте также можно вспомнить концепцию «золотого миллиарда», опубликованный в 1972 году доклад Римскому клубу «Пределы роста», в также обновленную версию доклада, опубликованную в виде книги в 2012 году под названием «2052: A Global Forecast for the Next Forty Years».

Предсказание Дэна Брауна

Есть еще один интересный момент. Он как бы напрямую не связан с заявленной темой. И все же...

У популярного, хотя и не особо талантливого писателя Дэна Брауна есть один роман, о котором почему-то в последние месяцы мало кто вспоминал. Он называется «Инферно». По мотивам романа был снят одноименный фильм.

По сюжету гениальный учёный-генетик предсказывает, что перенаселение планеты приведёт к гибели человечества и решает проредить «людское стадо» с помощью... эпидемии. Изобретённый генетиком вирус способен вторгаться в генетический код человека и вызывать бесплодие. Не желая тупо убивать миллионы людей, он придумал эдакую «безопасную альтернативу» чуме. Никаких больниц, никаких гниющих трупов. Просто по итогу будет появляться на свет намного меньше детей...

Есть еще один примечательный момент. Один из главных бестселлеров Брауна «Код да Винчи» построен на лживой байке, придуманной двумя известными мистификаторами Майклом Бейджентом, Ричардом Ли и Генри Линкольном. Свои бредовые идеи они изложили в книге «Святая Кровь и Святой Грааль», изданной в 1982 году. Даже имя одного из главных героев книги, Ли Тибинга (Leigh Teabing), является контаминацией имен Ли (Leigh) и Бейджента (Baigent — анаграмма Teabing)

Но самое поразительное даже не это. А то, что Бейджент и Ли были масонами. И это реальный факт.

Кроме того, известно, что еще один роман Брауна, «Утраченный символ», целиком и полностью посвящен масонской тематике. Более того этот роман смело можно назвать апологетикой масонства.

На данный момент отсутствуют прямые доказательства того, что Дэн Браун является членом масонского или иного тайного ордена. Однако, учитывая его буквально-таки болезненный интерес к этой тематике и явные антихристианские мотивы, данное предположение явно небеспочвенно.

Элита и «быдло»

Большинство концепций сокращения рождаемости построены не на заботе о нас, грешных, а на идее исключительности и элитарности незначительной части «цивилизованного» населения (власть, олигархи, их семьи и «обслуживающий персонал»), которому «ненужный сброд» мешает наслаждаться жизнью. Потому что этого «сброда» слишком много.

Хуже того — эта расплодившаяся «чернь» вдруг может начать задумываться над сложными вопросами бытия и управления. Может (о ужас!) даже начать понимать, что ими манипулируют. В этом плане крайне показательна недавняя речь российского каббалиста и оккультиста, а по совместительству главы «Сбербанка» Германа Грефа. Обязательно послушайте, о чем он говорит:

В среде властно-олигархической элиты всех без исключения стран, и прежде всего США, принцип «цель оправдывает средства» работает железно.

Поэтому, для цели сокращения «ненужного», мешающего власть придержащим, населения все средства хороши:

— пропаганда гомосексуализма и педофилии;

— пропаганда тотальной контрацепции и абортов;

— борьба с религиями, исповедующими традиционные ценности, прежде всего — с христианством;

— принудительная вакцинация с вмешательством в генетический код человека;

— биологические эксперименты над людьми;

— стерилизация;

— манипуляция с человеческим сознанием, к примеру, в рамках проекта «Голубой луч»;

— отупляющая, контролируемая сверху цифровизация.

Поэтому давайте, удерживая в голове все сказанное, еще раз, по-новому посмотрим на возможные печальные последствия распространения COVID-19 в мире. В том числе, на перспективу массового мужского бесплодия.

А может, Дэн Браун что-то знал?..