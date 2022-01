Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45

В январе 2022 года исполнилось 45 лет знаковому альбому Animals культовой британской группы The Pink Floyd. Творчество Pink Floyd, как у многих рокеров, начиналось в состоянии алко-нарко-абстинентного синдрома, но со временем дурь выветрилась, а творчество обрело острую социальную и пронзительную философскую направленность, являющуюся ярчайшей отличительной чертой Пинков. Вообще, по мнению автора этих строк, расставание с наркозависимым Сидом Барретом (Roger Keith «Syd» Barrett) пошло группе на пользу, пусть даже он и Crazy Diamond...

Как пошло на пользу выдвижение в лидеры Дэвида Гилмора (David Jon Gilmour), который по праву считается одним из величайших гитаристов современности, даже несмотря на извечные «тёрки» Гилмора с Роджером Уотерсом (George Roger Waters). Именно Pink Floyd Гилмора и Уотерса — это тот формат, который стал всемирно-известным, знаменитым, но не «деградансная» психоделика Баррета.

Ведь Pink Floyd — это — first of all ! — The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977), The Wall (1979), The Final Cut (1983), A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994).

Pink Floyd украшают эпитетами типа "прогрессивный рок","симфо-рок«, еще как-то...

Как по мне, то Pink Floyd — это именно и только Pink Floyd...

Only Pink Floyd... Just Pink Floyd... Just only Pink Floyd!

Возвращаясь к «полукруглому» юбилею пинковского альбома Animals (1977), следует сразу же отметить его хоть и аллегорическую, но остро социальную направленность. По степени социальности со «Зверями» у Пинков может сравниться, наверное, только «Стена».

В основе идеи альбома и его текстов лежит «Скотный двор». Это знаковое произведение еще одного — пардон за тавтологию! — знакового британца Эрика Артура Блэра (Eric Arthur Blair), более известного как Джордж Оруэлл (George Orwell, 1903-1950). Не смотря на свою неистовую политическую левизну, Оруэлл оказал огромное влияние на западную буржуазную культуру, собственно, вообще на глобальный дискурс. В этом вселенском дискурсе писатель, его произведения (прежде всего «Скотный двор» и «1984»), его мысли, часто просто надерганные цитаты пребывают по сей день, несмотря на то, что более 70 лет назад писатель покинул этот мир, умерев от туберкулеза.

Отвоевав в интербригадах на стороне республиканцев в Испанской гражданской войне (1936-1939), Оруэлл был слишком левым и коммунистом, скорее анархо-коммунистом, чтобы признать сталинизм коммунизмом. Именно это привело писателя к трагическому в моральном аспекте финалу, когда он незадолго до смерти фактически «настучал» на целый ряд левых интеллектуалов за то, что они, по мнению Оруэлла, слишком симпатизировали Советскому Союзу, который у Оруэлла слишком уж прямолинейно ассоциировался сталинским режимом. Словом, Оруэлл — фигура очень неоднозначная, как и все в этом мире...

Политический памфлет Оруэлла «Скотный двор» является жестокой критикой именно сталинизма. В ней фигурируют различные общественные классы под видом животных: воинственные собаки, деспотические безжалостные свиньи и «бессмысленное и беспрекословное стадо» овец. Оруэлл делает ударение на том, что идея создания бесклассового общества в СССР была извращена, в результате чего опять возникли господствующие и подавляемые классы. Несмотря на некоторую внешнюю справедливость, такая постановка является слишком банальной и упрощенной, тем более что в Союзе Оруэлл никогда не бывал и реального представления о нем не имел.

В свою очередь, будучи представителями поколения «бэбибумеров», Пинки тем более не имели понятия ни об СССР, ни о сталинизме, и едва ли до конца понимали написанное Оруэллом,человеком совершенно иного поколения и жизненного опыта. Но Пинков захватил образный ряд произведения, который они гениально перенесли на совершенно иной социальный грунт.

Альбом Animals является критикой кланового капитализма и отличается от текста тем, что овцы в конечном итоге поднимают бунт, чтобы одолеть собак. Альбом был развит из коллекции несвязанных песен в концепцию, которая, по выражению некоего Гленна Поуви, «описывала очевидный социальный и моральный распад общества, уподобляя человеческое состояние состоянию простых животных».

На обложке Animals изображена лондонская угольная (пламенный привет «карбоновому следу»!))) электростанция Баттерси, огромное здание, построенное в стиле арт-деко, снабжавшее Лондон электроэнергией с 1933 по 1980-е годы. Огромный успех альбома сделал знаменитой и эту электростанцию с ее характерными трубами, между которыми во время съемок вывешивали надувную свинью (Pink, однако!), ставшую логотипом группы.

В британской прессе альбом был назван «одной из самых экстремальных, безжалостно прямолинейных иконоборческих глыб музыки, какие только возможно услышать на этой стороне солнца...».

Некий рецензент Melody Maker Карл Даллас написал следующее: «...неуютный вкус реальности в среде, которая привычно убаюкивала нас все предыдущие годы...». Что-то в этом есть,хотя по-британски путанно и туманно, и у нас выразились бы конкретнее.

Впрочем, довольно презренной прозы... Слушаем музыку и остро социальную поэзию, не утратившую актуальности за истекшие 45 лет (различных переводов на русский в сети можно найти достаточно).

