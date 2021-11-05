Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Автор: Алексей Кущ
05.11.21 11:45
93
В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Какая структура квазиклассового общества складывается сейчас в Украине и появится ли у нас свой класс-гегемон? А также о мифе средней зарплаты в 500 долларов.

В 2021-м году, наибольший отток кадров (принято минус уволено) приходился на промышленность: минус 40,7 тыс. человек, в то время как в сельское хозяйство дополнительно влилось 50,4 тыс., что частично продиктовано сезонными факторами.

В то же время, сезонностью нельзя объяснить сокращение кадров в торговле (минус 22,1 тыс. чел.), в транспорте и логистике (минус 15 тыс. чел.), медицине (минус 23,2 тыс. чел.).

Эти данные свидетельствуют о продолжающемся разрушении индустриального ядра и сокращении «сердцевины» (в секторе промышленности) — старого рабочего класса, а также о вымывании профессионалов (медики, транспортники и т.д.).

Часть профессионалов при этом мигрируют в другие страны, другая же в виде «сердцевины» — переходит в формат прекариата, с неполной занятостью и нестабильным заработком от случая к случаю.

Напомню, прекариат — это социальная группа, выпавшая из режима полной занятости, без долгосрочной специализации, с неопределенным заработком и без механизмов социальной защиты.

Неформально занятое население в возрасте старше 15 лет в Украине в январе — июне текущего года составляло более 3 млн человек или 19,5% от общего числа занятых.

При этом, более 68% из них работали не по найму, то есть были лишены даже минимальных инструментов социальной защиты.

Из 17 млн экономически активных граждан, трудовым законодательством (размер минимальной зарплаты, порядок увольнения, продолжительность отпуска и выплата больничных и т.д.) у нас защищены лишь 7 млн так называемых «штатников» или чуть более 40% экономически активного населения страны.

В таком случае, можно ли считать оставшиеся 60% — прекариатом. В какой-то мере, да.

Даже если речь идет о микропредпринимательстве, в реалиях Украины, многие из ФОП-во — типичные прекарии, так как ведение бизнеса не является их призванием, а лишь способом выжить.

Такие микропредприниматели перебиваются случайными заказами и часто меняют специализацию.

Более того, даже часть «профессионалов», выезжающих за границу — это тоже прекариат, так как значительная часть из них работают без надежного социального пакета и почти никак не защищена в части обеспечения трудовых прав.

И это могут быть и наши летчики, летающие в Африке на транспортном авиахламе, и инженеры в Азии и Латинской Америке, и рабочие на польском заводе, которых вместо больницы отправляют лечиться «в парк» или которым «забывают» оказать материальную помощь при получении производственных травм.

О доминировании прекариата у нас говорит и распределение населения по уровню среднедушевого дохода.

Если определить так называемый порог «трудовой бедности» на уровне до 8 тыс грн в месяц на человека, то окажется, что 85% населения страны (именно с таким показателем) по данным госстата у нас находятся в социальном сегменте прекариата и лишь 15% — относительный «салариат» (класс со стабильным заработком) с доходами выше 8 тыс.

При этом, более 12 тыс в месяц по показателю средних подушевых эквивалентных общих доходов в Украине приходится лишь на 3-3,4% населения!
Это к вопросу о достоверности показателя минимальной зарплаты в 14 тыс грн. или 500 долларов в месяц.

На графике (см. ниже) указано распределение доходов на все группы населения, а не только на штатников (для которых и определяется размер среднепотолочного заработка), но различие в любом случае, разительное.

Эти данные говорят о катастрофическом уровне бедности в Украине, когда выживание обеспечивается в рамках семьи, как в родоплеменных обществах.

По уровню доходов (трудовой бедности) сегмент прекариата в Украине можно оценить в 85%, а по уровню трудовой защиты — в 60%.

Это самый многочисленны класс, с отсутствием гарантий долгосрочной занятости и стабильного заработка, по уровню доходов пребывающий в состоянии трудовой бедности.

Это социальная группа периодически погружающаяся в состояние апатии и психологической фрустрации. Будучи самой многочисленной, данная страта контролирует минимум экономических активов страны.

С другой стороны, у нас есть и динамичный класс в виде предпринимательства, чиновничества и профессионалов.

Но только последние являются драйверами внутреннего развития и то частично.

Первые две группы (кроме креативного подсегмента), представляют две крайние антагонистические прослойки общества: экономику «мелких лавочников» (ментально, а не по сути бизнеса) и административно-политическую надстройку.

Каждая из этих групп рассматривает страну как экономический ринг и ресурс, для чего периодически вовлекает в свои разборки друг с другом, информационно дезориентированный прекариат, выставляя перед ним морковку в виде шансов на вхождение в средний класс.

Это приводит к появлению так называемого нового трайбализма, когда социум утрачивает чувство солидарности и раскалывается на иррационально сформированные группы с базовой рефлексией в качестве маркера принадлежности (как фрагменты разбитого зеркала).

В таких условиях, верхушка общества больна «синдромом Мюнхгаузена по доверенности», когда в ходе «реформ» она причиняет всем остальным немотивированные страдания, ради похвалы извне, а другая, на противоположном социальном полюсе — больна Стокгольмским синдромом, оправдывая своих «политических мучителей».

Середина же или большинство и вовсе оказывается в социальном «бантустане», абсолютно не влияя на происходящее, когда даже выборы превращаются в симулякр, меняя политиков, но не саму политику.

Это и есть общество, в котором класс — гегемон не имеет сил для драйва развития, а класс выгодополучатель — не видит лично для себя в таком общем развитии страны ни малейшего смысла...

Нынешняя структура общества — не вина нынешней власти. Но ответственность Зе-политиков в том, что они максимально цинично эксплуатируют, с одной стороны, фактор раскола общества, а с другой — его скрытую тягу к утраченной солидарности...

Первоисточник

Тэги: общество, экономика, доходы

Комментарии

Статьи

05.11.21 09:30

Советские «старые бабушки» в Северной Корее

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?
05.11.21 01:10

Заступник Віталія Кличка Костянтин Усов отримав контроль над КП «Київпастранс» через радника Дмитра Левченка?

Автор: ОРД

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.11.21 12:08

NASA хочет взрывать астероиды с помощью космических кораблей
05.11.21 12:06

На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 11:35

Предстоятель УПЦ сегодня празднует 77-летие
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
05.11.21 11:30

Стало известно, как обстоят дела с отоплением в Украине
05.11.21 11:21

Украинских переселенцев решили расселить
05.11.21 10:59

Сильнейшая магнитная буря неожиданно обрушилась на нашу планету
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 10:32

В Украине заметили полярное сияние
05.11.21 11:41

В 2022 году остановятся автозаводы по всему миру
05.11.21 11:31

Пандемия коронавируса может закончиться в следующем году и перейти в сезонную болезнь
05.11.21 10:33

В Мадриде машина врезалась в группу школьников
05.11.21 09:55

В разгар эпидемии коронавируса СБУ накрыла склад с возбудителями инфекционных болезней
05.11.21 08:52

Коронавирус в Украине: 26 488 заболевших и 696 погибших
04.11.21 22:33

Лига конференций: «Заря» дома обыграла болгарский ЦСКА
04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года
04.11.21 16:48

В ВОЗ дали тревожный прогноз по смертности от коронавируса в Европе до февраля
04.11.21 16:16

Стало известно, когда будет пик волны коронавируса в Украине
04.11.21 15:43

На курорты Ивано-Франковщины попасть смогут далеко не все
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
29.10.21 12:28

На Земле ожидается мощнейшая магнитная буря
29.10.21 19:00

Главные новости за 29 октября 2021 года
30.10.21 04:53

День Зимы: какой праздник отмечается 30 октября 2021 года
29.10.21 14:54

Полиовирус начал расползаться по Украине
01.11.21 20:06

В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший
01.11.21 09:28

Анна Скороход заявила, что депутата Полякова убили
29.10.21 15:41

В Минздраве рассказали, как обстоит ситуация с госпитализациями COVID-пациентов
01.11.21 19:00

Главные новости за 1 ноября 2021 года
29.10.21 12:56

В Минздраве рассказали, когда можно делать прививку после выздоровления от коронавируса
Фото и Видео
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Гео Лерос показал Зеленскому «фак»
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Появилось эпичное видео извержения вулкана на Канарских островах
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
Полиция избивала и швыряла на землю антивакцинаторов, которые протестовали в Запорожье
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В России разбился белорусский самолет. Выжить не удалось никому
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В Киеве около больницы найден труп мужчины
В России возник крайне необычный пожар
В России возник крайне необычный пожар
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
Мэром Нью-Йорка стал темнокожий бывший коп
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.