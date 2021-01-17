Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Блоги > Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

Автор: Евгений Филиндаш
17.01.21 17:56
912
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

В связи с вступлением в действие очередных норм закона об украинизации имени Порошенко-Зеленского (первый протянул принятие закона, второй закон не отменил и проводит его в действие), напоминаю некоторые факты о языковой ситуации в Украине.

Все крупнейшие города Украины (за исключением Львова) являются в основном русскоязычными. В Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге, Мариуполе большинство жителей думает и говорит сейчас на русском, а не на украинском языке. Не говоря уже о Донецке с Луганском и Симферополе с Севастополем. И так было всегда. И все 30 лет после провозглашения независимости Украины, и в советский период, и до него. И вообще на протяжении всей их истории, с момента основания этих городов.

Т.е. родной язык для них русский, так как родной язык для человека — это вовсе не язык «титульной нации», как это усиленно вбивается в голову официальной пропагандой в Украине последние 30 лет («если ты украинец по национальности и живёшь в Украине, то твой родной язык — украинский»). Родной язык — это язык, который каждый из нас усвоил в раннем детстве без специального обучения, в семье, общаясь с родителями. Это язык, на котором мы думаем и видим сны.

И так обстоит дело не только в названных выше городах. По данным корпорации Гугл, количество поисковых запросов с территории Украины на русском языке в два с лишним раза превышает число поисковых запросов на украинском.

По данным исследования американского социологического института Гэллапа, проведённого несколько лет назад (правда, ещё до Евромайдана) выяснилось, что 83 % граждан Украины выбрали для заполнения (и заполнили) опросник на русском, а не на украинском, языке. Для сравнения, этот же метод показал, что в Армении менее 3 % используют русский язык, в Грузии — около 7 %.

По самым разным исследованиям русский язык является родным как минимум для половины, если не для большинства, украинских граждан. И наличие определённой категории русскоязычных «украинизаторов», которым мозги промыли настолько, что они рьяно преследуют свой же родной язык, считая это «проявлением патриотизма», вышеназванного факта совсем не отменяет.

А ст. 10 Конституции Украины прямо гарантирует, цитирую, «свободное развитие, использование и защиту русского языка» в Украине. Кстати, Конституция не случайно носит ещё второе название Основного Закона — она имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем остальным законам.

Поэтому всех шпрехенфюреров и их помощников-стукачей можно и нужно тыкать расово правильными физиономиями в Конституцию. И знать, что если дело дойдёт до судов, то суды, вплоть до Европейского суда по правам человека, будут выиграны нами, а не ими. На нашей стороне и правда, и право.

Источник

 

Тэги: русский язык, украинский язык

Комментарии

Статьи

15.01.21 09:29

Украинский арсенал: ручной противотанковый гранатомет РПГ-7

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.01.21 19:08

Позорная недовакцинация по-украински и замалчивание статистики

Автор: Нина Кравец

Дайджест

ОРДЛО ясно дали понять, что не будут вести переговоры с командой Зеленского
17.01.21 15:11

ОРДЛО ясно дали понять, что не будут вести переговоры с командой Зеленского

Автор: Корреспондент

Выбор редакции
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести
17.01.21 22:16
200
Последние новости
17.01.21 22:16

Навальный вернулся в Москву и тут же стал узником совести
17.01.21 16:54

На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
17.01.21 13:27

Астрономы подтвердили существование в глубоком космосе уникальной планеты
17.01.21 11:24

Заболеваемость коронавирусом в Украине снова пошла на спад
17.01.21 11:24

2021 год может стать самым коротким в истории наблюдений
16.01.21 16:57

В ВОЗ высказались о необходимости введения COVID-паспортов
16.01.21 13:36

В Лондоне случайно нашли наконечник стрелы, удачно выпущенной во времена Ричарда Львиное Сердце
Фото и Видео
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
На Волыни педофил неоднократно насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока та была на заработках
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
«Они просто убивают наших детей»: 20 призывников слегли после прививки российской вакциной в оккупированном Крыму
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
Участники «тарифного майдана» ворвались в здание Житомирского облсовета
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
В ОП недовольны переговорами Минздрава по вакцине от коронавируса
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
После отдыха Зеленского в Буковеле горнолыжные курорты страны проверят на предмет соблюдения карантина
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
На улице немецкого города появились мобильные рефрижераторы для хранения гробов умерших от коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год пандемии коронавируса
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
В Харькове строительный кран рухнул на вагончик рабочих
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Цены на газ в Украине снизятся уже с февраля
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
Киев стал одним из самых «пробочных» городов мира
fraza.com
Новости блогосферы
17.01.21 17:56

Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
13.01.21 12:27

Сериал Bridgerton: негры в роли аристократов... BLM-бред для тупиц
13.01.21 10:32

Трамп разбудил Америку
12.01.21 22:02

Зачем Cosmopolitain поет гимн ожирению?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.