Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию

В связи с вступлением в действие очередных норм закона об украинизации имени Порошенко-Зеленского (первый протянул принятие закона, второй закон не отменил и проводит его в действие), напоминаю некоторые факты о языковой ситуации в Украине.

Все крупнейшие города Украины (за исключением Львова) являются в основном русскоязычными. В Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Кривом Роге, Мариуполе большинство жителей думает и говорит сейчас на русском, а не на украинском языке. Не говоря уже о Донецке с Луганском и Симферополе с Севастополем. И так было всегда. И все 30 лет после провозглашения независимости Украины, и в советский период, и до него. И вообще на протяжении всей их истории, с момента основания этих городов.

Т.е. родной язык для них русский, так как родной язык для человека — это вовсе не язык «титульной нации», как это усиленно вбивается в голову официальной пропагандой в Украине последние 30 лет («если ты украинец по национальности и живёшь в Украине, то твой родной язык — украинский»). Родной язык — это язык, который каждый из нас усвоил в раннем детстве без специального обучения, в семье, общаясь с родителями. Это язык, на котором мы думаем и видим сны.

И так обстоит дело не только в названных выше городах. По данным корпорации Гугл, количество поисковых запросов с территории Украины на русском языке в два с лишним раза превышает число поисковых запросов на украинском.

По данным исследования американского социологического института Гэллапа, проведённого несколько лет назад (правда, ещё до Евромайдана) выяснилось, что 83 % граждан Украины выбрали для заполнения (и заполнили) опросник на русском, а не на украинском, языке. Для сравнения, этот же метод показал, что в Армении менее 3 % используют русский язык, в Грузии — около 7 %.

По самым разным исследованиям русский язык является родным как минимум для половины, если не для большинства, украинских граждан. И наличие определённой категории русскоязычных «украинизаторов», которым мозги промыли настолько, что они рьяно преследуют свой же родной язык, считая это «проявлением патриотизма», вышеназванного факта совсем не отменяет.

А ст. 10 Конституции Украины прямо гарантирует, цитирую, «свободное развитие, использование и защиту русского языка» в Украине. Кстати, Конституция не случайно носит ещё второе название Основного Закона — она имеет высшую юридическую силу по отношению ко всем остальным законам.

Поэтому всех шпрехенфюреров и их помощников-стукачей можно и нужно тыкать расово правильными физиономиями в Конституцию. И знать, что если дело дойдёт до судов, то суды, вплоть до Европейского суда по правам человека, будут выиграны нами, а не ими. На нашей стороне и правда, и право.

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