Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Давайте представим себе, что в России или Белоруссии провластная общественная организация открыто заявляет об открытии охоты за активистами оппозиционной партии, после чего этих активистов начинают реально жёстко избивать.

Скажем, члены каких-нибудь «Наших» начали нападать на активистов Навального?

Представляете себе вой, который тут же подняли бы все рукопожатные западные грантовые СМИ? Все эти «Радиосвободы» и прочая перхоть?

А теперь меняем слово «Россия» или «Белоруссия» на «Украина», а «Наших» на «Нацкорпус». И чё?

И ничё. Рукопожатные засовывают язык в жопу. А особо одарённые даже объясняют, почему это хорошо и правильно, или хотя бы понятно и простительно.

Просто никогда не слушайте этих лицемеров. Они говорят только то, что им выгодно. Правды, справедливости, гуманизма и честности, оторванных от интересов их хозяев, для них не существует.

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