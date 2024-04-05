Зеленский назвал неотложную потребность Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с военным руководством по обеспечению защиты Харьковской, Сумской и южных регионов страны средствами противовоздушной обороны. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении в четверг, 4 апреля.

«Говорил сегодня с военными о том, как обеспечить большую защиту Харькова — именно с точки зрения ПВО. Такая же задача у всех наших дипломатов — усиление ПВО Харькова, всей Харьковской области, Сумской области, южных регионов. Это абсолютно неотложная потребность», — сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех лидеров мира, которые общаются с Украиной и ищут возможности помочь.

В то же время, он назвал «совершенно неприемлемым тот факт, что многие страны мира до сих пор думают, как противодействовать террору, хотя не хватает лишь нескольких политических решений, нескольких систем ПВО, которые могли бы принципиально изменить ситуацию».

«Продолжим работу с партнерами», — заявил президент.

Напомним, Зеленский назвал три условия для окончания войны.