На аэродроме в Морозовске уничтожено минимум 6 вражеских самолетов, — источники

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отметили источники, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 — именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

«Результаты совместной спецоперации поражают — уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения», — рассказал источник.

Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

«Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов», — отмечает источник.

Напомним, в России ночью гремели взрывы в городах с аеродромами.