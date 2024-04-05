Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами

Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами

Александр Панько
05.04.24 10:33
101
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами

В России пожаловались на массированный налет беспилотников. Враг насчитал более полусотни дронов и традиционно обвинил Украину. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются аэродромы, которые враг использует в войне.

Как отчиталось Минобороны России, этой ночью их ПВО якобы «сбила» 53 беспилотника в таких регионах:

— над Ростовской областью — 44;

— над Краснодарским краем — 6;

— над Саратовской областью — 1;

— над Курской — 1;

— над Белгородской — 1.

При этом в трех городах, среди вышеуказанных российских регионов, раздавались взрывы именно там, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Так, в Ростовской области, как пишут российские паблики, под атаку попал военный аэродром в Морозовске. Власти региона этого не подтверждали. Но сообщили о прилете по подстанции и отключении света.

Примечательно, что этот город, расположенный в 300 км от Украины, ночью первым попал под удар. Очевидцы насчитали более 60 взрывов. Отметим, что рядом с Морозовском находится военный аэродром, где базируется российский 559-й «гвардейский бомбардировочный авиационный полк».

OSINT-исследователь MT Anderson сообщал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были размещены 24 истребителя Су-34 и три самолета Су-35, запускающие авиационные бомбы по Украине.

По данным из открытых источников, на этом аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-24М.

В городе Ейск Краснодарского края, который находится в 150 км от Украины, громко было около 03:00. Там насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что над городом якобы «работала российская ПВО».

Кроме громких взрывов, в Ейске слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка. Отметим, что в западной части города находится крупный аэродром ВМФ РФ, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Еще в октябре 2022 года аналитики показали, что аэродром интенсивно используется российскими военными и из-за близкого расположения к Украине (расположен в 150 километрах от линии боевого столкновения на запорожском направлении) — служит как передовая воздушная база оккупантов — на ней в первый год полномасштабной войны было Су-34, не менее 7 Су-25, по два Ил-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72⁣, а также один Бе-200ЧС.

Аэродром в Ейске применяют для выполнения боевых задач подразделения тактической авиации 4 армии ВВС РФ. Известно, что авиация именно с этого аэродрома выполняла бомбардировки Мариуполя.

В Саратовской области писали о взрывах в Энгельсе (расстояние от Украины около 700 км), где находится база стратегических бомбардировщиков. Местные власти утверждают, что «попаданий нет». Очевидцы же утверждают, что около пяти часов слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена.

Отметим, что это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. На авиабазе с официальным названием «Энгельс-2» дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

С началом российского вторжения в Украину «Энгельс-2» стал одним из российских аэродромов, который используется для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Напомним, в ряде регионов РФ гремели взрывы.

Тэги: Россия, взрывы, аэродром, Энгельс

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

05.04.24 10:46

В России губернатору продырявили живот на встрече с местными жителями

05.04.24 10:24

СМИ пишут, что Украину не пригласят в НАТО в июле

05.04.24 10:16

Американцы решили узнать, как НАТО тратит свои деньги

05.04.24 09:47

В НАТО рассказали, зайдут ли их боевые подразделения в Украину

05.04.24 09:40

Трамп заявил, что Байден сидит на стимуляторах

05.04.24 09:30

Война в Украине: ситуация на фронтах на 5 апреля

05.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

05.04.24 07:41

Американцы узнали кое-что новое о вреде жирной пищи

05.04.24 11:19

Экс-нардепу Онищенко вынесли суровый приговор

05.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 900 солдат

04.04.24 15:41

Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы

04.04.24 14:38

В Кремле увидели «прямую конфронтацию» с НАТО

04.04.24 12:26

В ВСУ прокомментировали вероятность атак из Беларуси

04.04.24 11:21

Голосование в Конгрессе США по помощи Украине могут снова отложить на несколько недель, — Bloomberg

04.04.24 11:05

Элеонора Шкода: подельница «теневиков» из «батальона Монако», вместо ареста, пошла на повышение, - СМИ

04.04.24 10:29

Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы

04.04.24 08:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 445 040 солдат

03.04.24 14:47

НАТО предлагает фонд для поддержки Украины в $100 млрд, — СМИ

01.04.24 02:13

Стало известно, часто ли люди заражают животные

29.03.24 12:48

Спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже

01.04.24 04:27

Японцы поведали о небывалой пользе травяных чаев

02.04.24 05:01

Американцы развенчали популярный миф о яйцах

02.04.24 03:46

Стало известно, сколько должны весить люди в разном возрасте

30.03.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 441 520 солдат

01.04.24 05:47

Биологи узнали о птицах нечто любопытное

01.04.24 03:21

Французы узнали о женщинах кое-что удивительное

29.03.24 16:27

WhatsApp устроит «чистку» несогласных пользователей

29.03.24 15:53

Украина получила $1,5 млрд от Всемирного банка

Фото и Видео
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Энгельс, Эйск и Морозовск: В России ночью гремели взрывы в городах с аэродромами
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Появление F-16 станет неожиданностью для оккупантов, — Воздушные силы
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Экснач СБУ Виталий Герсак и его сын Кирилл «жируют» во время войны, - СМИ
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
Оккупанты нанесли «мопедный» удар по Харькову. Есть жертвы
В Киеве заметили массовое нашествие змей
В Киеве заметили массовое нашествие змей
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Неизвестные дроны атаковали завод по сборке иранских «мопедов» в Татарстане
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В оккупированном Мариуполе россияне хотят мобилизовать местных мужчин
В Токио с запозданием начала цвести сакура
В Токио с запозданием начала цвести сакура
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
За год человечество выбросило более миллиарда тонн еды, — ООН
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.