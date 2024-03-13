В Рязани неизвестные беспилотники атаковали нефтезавод. Возник пожар

В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Очевидцы сообщили об трех дронах, которые ударили по НПЗ.

«По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника», — сообщает канал.

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по информации канала, составляет 100 квадратных метров.

«По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов», — сообщили на канале Baza.

Напомним, неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России.