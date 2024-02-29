Биткоин летит вверх и может достигнуть отметки в 80-100 тыс долл за монету

28 февраля стал самым самым динамичным днем в части подорожания биткоина за последние пару лет. Сразу на на 7,5% за 24 часа. После закрытия 27 февраля на отметке почти 57 тысяч за одну монету, 28 торговля Bitcoin к полудню вышла на 59 тысяч, а к 19 часам оказалась на пике и годовом максимуме — почти 64 тысячи. Стремительное подорожание Bitcoin эксперты объясняют резким ростом спроса на криптовалюту по двум причинам. Первая причина это серьезное увеличение покупок крипты со стороны финансовых компаний. Вторая причина роста битка это растущие покупки биткоина в предвкушении того, что называют халвинг — это запланированное уменьшение скорости добычи битка.

Интересно также, что на фоне резкого взлета стоимости биткоина, на рынке стали происходить очень странные вещи.

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