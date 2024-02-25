Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат
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