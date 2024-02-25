Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале

Появилась информация о том, что сериал «Гарри Поттер» от Warner Bros выйдет в 2026 году.

Сезонов сериала «Гарри Поттер» будет семь — по количеству книг. Будет новый актерский состав.

Продюсером сериала «Гарри Поттер» выступит автор серии про «мальчика, который выжил» Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что сериал «Гарри Поттер» будет выходить в течение 10 лет подряд

Тизер-анонс сериала «Гарри Поттер»: