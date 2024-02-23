В селе на Ровенщине волки похищают собак

На севере Ровенской области появилась стая волков, начавшая похищать собак. Об этом говорится в сюжете телеканала ITV.

По информации телеканала, на севере Ровенской области волки съели более 10 собак. Сообщается, что в настоящее время в стае — шесть волков.

Телеканал сообщил, что волки заходят в Старое село Сарненского района.

По словам начальника Старосельского ПНИО Олега Захожего, волки на севере Ровенской области — это не редкость. В лесах Старосельского природоохранного научно-исследовательского отделения волки появились около 5 лет назад.

Захожий уверяет, что нынче волки не несут никакой угрозы для людей, поэтому волноваться не стоит.

Он добавил также, что в лесах на севере Ровенщины можно увидеть много других удивительных животных: выдру, норку, барсука, лося, зайца, косулю, кабана и даже рысь.

Напомним, в одном из российских поселков волки съели десятки собак.